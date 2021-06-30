"مصر أكتوبر": ثورة 30 يونيو أعادت مكانة مصر بين الدول المتقدمة

وجهت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي وللشعب المصري بمناسبة الذكري الثامنة لثورة 30 يونيو المجيدة.

وقالت جيهان مديح، خلال بيان لها، إن ثورة 30 يونيو هي بداية استعادة الأمن والأمان وبناء الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة في معركة أثبتت فيها القيادة المصرية أنها قيادة وطنية رشيدة تملك القدرة على إعادة مكانة مصر العظيمة بين الدول المتقدمة.

وأضافت رئيس حزب مصر الثورة، أن ثورة 30 يونيو غيرت مجرى أحداث التاريخ المصري الحديث، لأنها جاءت لتحفظ الدولة المصرية والمنطقة من التفكيك، موضحة أن هذه الثورة جاءت لتصحيح المسار والحفاظ على هوية الدولة المصرية، والقضاء على كافة المحاولات المُستميتة والمُخططات الخبيثة لطمس الهوية المصرية الوطنية.

وأشارت الدكتورة جيهان مديح، إلي أن بعد مرور 8 سنوات على هذه الثورة المجيدة نجد أن مصر أصبحت الآن بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي في مقدمة الدول التي تشهد نهضة حقيقية، وأصبح الاقتصاد المصري تشيد به جميع المؤسسات الإقتصادية الدولة لما حققه من انجازات علي ارض الواقع.