الحقوا سجلاتنا التجارية.. مواطنو العياط للمحافظ: موظفو مجلس المدينة ضيعوا أوراقنا

تعالت صرخات المواطنين، بقرى مركز ومدينة العياط، التابعة لمحافظة الجيزة، بسبب التعامل المجحف مع موظفي مجلس مدينة العياط التابع لمحافظة الجيزة، وخاصة مع موظفي الارشيف والسجلات، بسبب إهمال وضياع ملفات أرشيف وسجلات رخص الأنشطة التجارية والمصانع والمباني.



يقول عادل عباس، محامي، أتعامل بصفة شبه يومية مع مجلس مدينة العياط من أجل تجديد رخصة أحد المحال التجارية أو مصنع، ويلزم لذلك تواجد الملف الكامل من الارشيف ولكنني فوجئت أثناء بحثي بنفسي عن أحد الملفات ، بأن السجل عبارة عن مقلب قمامة، والملفات في كافة ارجاء المكان والاوراق متناثرة، والملفات متداخلة، والصور واضحة وبألف كلمة.



وأضاف عادل ، أن الأدهى من ذلك أن هناك بعض الملفات غير موجودة من الأساس وتم فقدها، ولا نعلم عنها اي شيء، وموظفي السجل أنفسهم لا يعلمون عنها شيئا.

وأشار أمجد ،ع، تاجر، كل شيء يسير وفق أهواء الموظفين اثناء تجديد رخصة النشاط التجاري، ونعاني معاناة شديدة عند الحضور والتعامل مع موظفي الارشيف بمجلس مدينة العياط.

كان قد شهد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة احتفالية وزارة التخطيط لتسليم 12 سيارة خدمة تكنولوجية متنقلة مجهزة بالكامل كدفعة أولى للعمل كمراكز تكنولوجية متنقلة لوزارة التنمية المحلية ممثلة فى 8 محافظات هى القاهرة والجيزة والقليوبية والمنيا والإسكندرية والأقصر وكفر الشيخ وأسوان، وذلك بموجب بروتوكول التعاون الموقع بين وزارتي التخطيط والتنمية المحلية أواخر شهر مارس الماضي بشأن تدبير وتشغيل مراكز تكنولوجية متنقلة تقدم خدمات المحليات.



واكد محافظ الجيزة أن المراكز التكنولوجية المتنقلة مجهزة بأحدث الوسائل التكنولوجية والاتصالات المؤمنة بهدف التيسير علي المواطنين من خلال زيادة قنوات إتاحة الخدمات للحصول عليها بشكل أفضل إلي جانب أنها ستسهم في تخفيف الضغط على المراكز التكنولوجية الثابتة وإيصال الخدمات للمناطق التى يصعب إقامة تلك المراكز فيها بالأحياء والمدن.

وأضاف محافظ الجيزة أنه سيتم تدعيم تلك المراكز بالكوادر البشرية المؤهلة للعمل على منظومة خدمات المحليات وكذلك وسيلة الربط للدخول على منظومة العمل الإلكترونية لتقديم الخدمة بأجود المعايير المنظمة للعمل، بالإضافة إلي وضع خطه توضح أماكن تمركز تلك المراكز التكنولوجية المتنقلة وتوقيتاتها وتحديثها بصفة دورية من خلال الصفحة الرسمية والبوابة الإلكترونية للمحافظة.



وحضر الاحتفالية الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، و اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة وعدد من قيادات وزارتي التنمية المحلية والتخطي.

206721660_3071194656437881_4975091096673267558_n

206255191_3071194606437886_4024446417639073692_n

207056517_3071194533104560_53029486563425536_n

206291263_3071194459771234_1938256008087023634_n

206205318_3071194396437907_933224804047918005_n

208508005_3071194326437914_1768652854683695667_n

207891719_3071194246437922_8342256961312579382_n