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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الحقوا سجلاتنا التجارية.. مواطنو العياط للمحافظ: موظفو مجلس المدينة ضيعوا أوراقنا

ملفات الرخص
ملفات الرخص

تعالت صرخات المواطنين، بقرى مركز ومدينة العياط، التابعة لمحافظة الجيزة، بسبب التعامل المجحف مع موظفي مجلس مدينة العياط التابع لمحافظة الجيزة، وخاصة مع موظفي الارشيف والسجلات، بسبب إهمال وضياع ملفات أرشيف وسجلات رخص الأنشطة التجارية والمصانع والمباني.


يقول عادل عباس، محامي، أتعامل بصفة شبه يومية مع مجلس مدينة العياط من أجل تجديد رخصة أحد المحال التجارية أو مصنع، ويلزم لذلك تواجد الملف الكامل من الارشيف ولكنني فوجئت أثناء بحثي بنفسي عن أحد الملفات ، بأن السجل عبارة عن مقلب قمامة، والملفات في كافة ارجاء المكان والاوراق متناثرة، والملفات متداخلة، والصور واضحة وبألف كلمة.


وأضاف عادل ، أن الأدهى من ذلك أن هناك بعض الملفات غير موجودة من الأساس وتم فقدها، ولا نعلم عنها اي شيء، وموظفي السجل أنفسهم لا يعلمون عنها شيئا.

 

وأشار أمجد ،ع، تاجر، كل شيء يسير وفق أهواء الموظفين اثناء تجديد رخصة النشاط التجاري، ونعاني معاناة شديدة عند الحضور والتعامل مع موظفي الارشيف بمجلس مدينة العياط.

 

كان قد شهد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة احتفالية وزارة التخطيط لتسليم 12 سيارة خدمة تكنولوجية متنقلة مجهزة بالكامل كدفعة أولى للعمل كمراكز تكنولوجية متنقلة لوزارة التنمية المحلية ممثلة فى 8 محافظات هى القاهرة والجيزة والقليوبية والمنيا والإسكندرية والأقصر وكفر الشيخ وأسوان، وذلك بموجب بروتوكول التعاون الموقع بين وزارتي التخطيط والتنمية المحلية أواخر شهر مارس الماضي بشأن تدبير وتشغيل مراكز تكنولوجية متنقلة تقدم خدمات المحليات.


واكد محافظ الجيزة أن المراكز التكنولوجية المتنقلة مجهزة بأحدث الوسائل التكنولوجية والاتصالات المؤمنة بهدف التيسير علي المواطنين من خلال زيادة قنوات إتاحة الخدمات للحصول عليها بشكل أفضل إلي جانب أنها ستسهم في تخفيف الضغط على المراكز التكنولوجية الثابتة وإيصال الخدمات للمناطق التى يصعب إقامة تلك المراكز فيها بالأحياء والمدن.

 

وأضاف محافظ الجيزة أنه سيتم تدعيم تلك المراكز  بالكوادر البشرية المؤهلة للعمل على منظومة خدمات المحليات وكذلك وسيلة الربط للدخول على منظومة العمل الإلكترونية لتقديم الخدمة بأجود المعايير المنظمة للعمل، بالإضافة إلي وضع خطه توضح أماكن تمركز تلك المراكز التكنولوجية المتنقلة وتوقيتاتها وتحديثها بصفة دورية من خلال الصفحة الرسمية والبوابة الإلكترونية للمحافظة.


وحضر الاحتفالية الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، و اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة وعدد من قيادات وزارتي التنمية المحلية والتخطي.

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محافظة الجيزة مدينة العياط مجلس مدينة العياط رخص الانشطة التجارية اخبار المحافظات

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