مدن عربية تقرر تعطيل العمل بالمؤسسات الحكومية لديها

بسبب الطقس..

أصدرت محافظة كربلاء، الأربعاء، قرارا بتعطيل الدوام الرسمي في دوائرها يوم غد الخميس؛ نظراً لارتفاع درجات الحرارة.





وأوضح المكتب الإعلامي لمحافظ كربلاء في بيان له قائلا أنه "بناءً على ما جاء بكتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء المرقم ١٧٤١٢ في ٢٠٢١/٦/٣٠ وحسب ما جاء بالفقرة ثانيا من الكتاب واستنادا لتقرير الهيئة العامة للانواء الجوية/المنبئ الجوي وما ورد في نشرة كربلاء الجوية والتي أشارت إلى وصول درجة الحرارة العظمى في محافظة كربلاء يوم غد إلى ٥٠ درجة مئوية، تقرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الخميس المصادف الأول من يوليو".

وأضاف البيان، أنه "يستثنى من ذلك الدوائر الأمنية والصحية والخدمية".



كما أعلنت محافظة صلاح الدين، أيضا ، تعطيل الدوام الرسمي في الدوائر الحكومية يوم غد الخميس.

وذكرت الوكالة الرسمية العراقية، إن محافظة صلاح الدين، قررت تعطيل الدوام الرسمي في الدوائر الحكومية يوم غد الخميس، نظراً لارتفاع درجات الحرارة في المحافظة".



كما أعلنت محافظة الأنبار، الأربعاء، تعطيل الدوام الرسمي في دوائر الدولة يوم غد الخميس.

وذكرت الصحيفة الرسمية العراقية أن "محافظة الأنبار، قررت تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الخميس في دوائر المحافظة بسبب ارتفاع درجات الحرارة".



وأعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، في وقت سابق، تعطيل الدوام الرسمي في الدوائر الحكومية بالعاصمة بغداد ليوم غد؛ نظراً لارتفاع درجات الحرارة.

وذكرت وثيقة صادرة عن الأمانة العامة أنه "تقرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد في بغداد، وتخويل المحافظين صلاحية تعطيل الدوام الرسمي في المحافظات التي تصل درجات الحرارة فيها إلى 50 درجة مئوية أو أكثر".

وأعلنت الحكومة المحلية في ميسان، في وقت اسبق، تعطيل الدوام الرسمي في دوائر الدولة كافة ليوم غد الخميس، فضلا عن تقليص ساعات الدوام الرسمي.

وقالت الحكومة في بيان لها انه وفقا لمقتضيات المصلحة العامة ونظرا لارتفاع درجات الحرارة فوق المعدلات الطبيعية واستنادا للصلاحيات المخولة الينا تقرر": تعطيل الدوام الرسمي في دوائر الدولة كافة ليوم الخميس الموافق 1/7/2021 وكذا تقليص ساعات العمل لغاية الساعة (الواحدة ظهرا) ابتداء من يوم الاحد الموافق 4/7/2021 ولغاية يوم الخميس 8/7/2021".