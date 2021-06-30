طبيبة توجه رسالة هامة للمواطنين بشأن ضمور العضلات

ضمور العضلات

قالت الدكتورة لمياء محسن عميد كلية طب نيو جيزة، إن أى طفل عندما يولد يتم عمل متابعة دورية له، لمعرفة هل يعانى من أى مرض أم لا.



وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أن هناك بعض الأمراض لا تتابع الأطفال ويمكن أن يحدث للطفل تأخر فى النمو بسببها، وفى هذه الحالة من الممكن أن يصاب بـ ضمور العضلات.



ولفتت إلى أن مرض ضمور العضلات له أشكال كثيرة، والتشخيص المبكر فى مثل هذه الحالات مفيد للغاية، ولذلك نطالب المواطنين بـ متابعة الأطفال فى الصغر.



وأشارت إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعلن اليوم خبر سار للمصريين، وهو توفير العلاج لـ الأطفال التى تعانى من ضمور العضلات، مؤكدًا أن هذا العلاج مرافع الثمن.



وأوضحت أن خبر الرئيس اليوم، رسم البهجة على وجوه المصريين، معلقة : " المرضى فى المستشفيات يؤلم القلب".

الصحة تعلن خطة مواجهة مرض ضمور العضلات.. فيديو

وأضافت وزيرة الصحة، أنه سيتم البدء في علاج المصابين بمرض ضمور العضلات بواقع 10 حالات من أصل 32 حالة بمعهد ناصر ومستشفي عين شمس، من الأسبوع القادم.

وقالت وزارة الصحة والسكان، أن العقار المستخدم في علاج حالات ضمور العضلات مرتفع التكاليف، وسيتم توفيره للعلاج فى مصر كدواء، على أن يتوفر من خلال الهيئات العلاجية، والتى تقدم خدمات طبية للمريض.

وكشفت هيئة الدواء المصرية، عن تسجيل أول دواء يتم تداوله بسوق الدواء المصرى يستخدم فى علاج ضمور العضلات، وأكدت هيئة الدواء المصرية أن الدواء سوف يساهم فى تقليل معاناة المرضى، وكذلك القضاء على ظاهرة تهريب الأدوية، وانتشار التداول من خلال السوق السوداء، وتقليل نفقات الإنفاق.



انطلاقا من التكليفات الرئاسية بالأولوية الاستراتيجية لتوفير الدواء بالسوق المصري، وحرص الدولة على تلبية الاحتياجات الدوائية للمواطن المصري، ومتابعة هيئة الدواء المصرية معاناة العديد من أبناء الوطن مصابي ضمور العضلات، كذلك رصد منظومة الشكاوى الحكومية لاستغاثات مرضى ضمور العضلات، وهو ما دفع الهيئة إلى العمل بأقصى طاقة ممكنة من أجل تخفيف الألم، وتوفير الدواء المعالج لمرض ضمور العضلات في سوق الدواء المصري.

وفي هذا الإطار يسعد هيئة الدواء المصرية أن تزف بشرة سارة لمرضى ضمور العضلات؛ حيث قامت الهيئة بتسجيل أول دواء يتم تداولة بسوق الدواء المصري يستخدم في علاج ضمور العضلات، وتؤكد هيئة الدواء المصرية أن هذا الإجراء سوف يساهم في تقليل معاناة المرضى، كذلك القضاء على ظاهرة تهريب الأدوية، وانتشار التداول من خلال السوق السوداء، وتقليل نفقات الإنفاق.

يذكر أن ضمور العضلات الشوكي (SMA) هو مرض وراثي يدمر بشكل تدريجي الخلايا العصبية الحركية في جذع الدماغ والحبل الشوكي التي تتحكم في نشاط العضلات الهيكلية الأساسية مثل " التحدث، المشي ،التنفس، البلع"، مما يؤدي إلى ضعف العضلات وضمورها.



