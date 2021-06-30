تعرف على مواعيد مباريات الدوري الإسباني في الموسم الجديد

أعلنت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، عن مواعيد مباريات “ الليجا” للموسم الجديد 2021-2022.

وتقام مباريات الجولة الأولى لمسابقة الليجا يوم 15 أغسطس المقبل، على أن تنتهي المسابقة بمباريات الجولة الثامنة والثلاثين يوم 22 مايو.

حامل اللقب

ويستهل أتلتيكو مدريد حامل اللقب مشواره بمواجهة سيلتا فيجو خارج أرضه، فيما يواجه ريال مدريد نظيره ألافيش خارج ملعبه أيضًا.

ويلعب برشلونة مع ريال سوسيداد على ملعب كامب نو بحضور جماهيري مكتمل.

وكان أتلتيكو مدريد قد توج بلقب الدوري الإسباني الموسم المنقضي متفوقًا على ريال مدريد صاحب الوصافة.