برلمانية: مبادرة الرئيس لعلاج مرضى الضمور العضلي رسالة اهتمام للمواطنين

أشادت الدكتورة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بإعلان وزيرة الصحة اليوم خلال تفقد الرئيس السيسي، للمعدات المشاركة في مبادرة حياة كريمة لتطوير الريفي المصري، حول تصنيع اللقاحات وعلاج الضمور العضلي تعني الكثير.

وأضافت إيرين سعيد في تصريحات لها، أن مصر تتخذ خطوات كبيرة نحو التنمية في كل المجالات وبالقلب منها الصحة.

وأكدت عضو لجنة الصحة، أن مبادرة الرئيس لعلاج مرضى الضمور العضلي رسالة واضحة أن كل مصري تراه الدولة وتهتم به، ومهما بلغت مشكلاته فلن يتخلى عنه وطنه؛ ما يضعنا نحن نواب الشعب والمواطنون أمام ضرورة العمل ومد يد العون والمساعدة للدولة في تحركاتها.

وأوضحت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن ما يحدث يضع مسؤوليات كبيرة على أعضاء البرلمان عامة وأعضاء لجنة الصحة بشكل خاص؛ فالمهام تزداد بمتابعة ما يحدث ورقابة تنفيذه كما يجب، ولن نسمح بتفريغ ما يحدث من إنجازات من مضمونه: "مهمتنا الرقابة بشكل مستمر، ولن نسمح بأي تقصير".

واختتمت إيرين سعيد بيانها، بأن الأمر يحتاج للتأكد من إنفاق كل ما بالموازنة في موقعه الصحيح، وتلك مهمتنا نحن أعضاء البرلمان في الفترة المقبلة".