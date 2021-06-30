رسميا .. تحديد مواعد ديربي مدريد والكلاسيكو بالموسم الجديد للدوري الإسباني
أعلنت رابطة الدوري الإسباني للدرجة الأولى "لا ليجا" عن جدول الموسم الجديد 2021/2022.
وينطلق الدوري الإسباني يوم 15 أغسطس المقبل.
وتأتي مواعج أهم 3 دربيات بالدوري الإسباني كالاتي:
الكلاسيكو
برشلونة وريال مدريد الجولة 10 يوم 24 أكتوبر 2021 على ملعب "كامب نو"
ريال مدريد وبرشلونة الجولة 29 يوم 20 مارس 2022 على ملعب "سانتياجو بيرنابيو"
ديربي مدريد
ريال مدريد وأتلتيكو مدريد الجولة 17 يوم 12 ديسمبر 2021 على ملعب "سانتياجو برنابيو"
أتلتيكو مدريد وريال مدريد الجولة 35 يوم 8 مايو 2022 على ملعب "واندا ميتروبوليتانو"
قمة برشلونة وأتلتيكو
أتلتيكو مدريد وبرشلونة الجولة الثامنة يوم 3 أكتوبر 2021 على ملعب "واندا ميتروبوليتانو"
برشلونة وأتلتيكو مدريد الجولة 23 يوم 6 فبراير 2022 على ملعب "كامب نو"