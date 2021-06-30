البورصات العربية والخليجية اليوم.. هبوط مؤشر مصر وارتفاع دبي وابوظبي والكويت والسعودية

شهدت البورصات الخليجية والعربية اليوم الأربعاء ٣٠ أغسطس ٢٠٢١ حالة من التذبذب في ظل جائحة كورونا.

بورصة مصر:

تراجعت بورصة مصر بثاني أكبر وتيرة فصلية منذ بدء الجائحة في الربح المنتهي في 30 يونيو 2021 مع هبوط الأسهم القيادية بقطاع البنوك والعقارات وفي مقدمتها التجاري الدولي صاحب الوزن النسبي الأكبر على المؤشر.

وأغلق مؤشر EGX30 دون مستوى 11 ألف نقطة للشهر الخامس على التوالي في وقت تراجع فيه أيضا سهم التجاري الدولي للشهر الخامس على التوالي.

وأنهى مؤشر EGX70 التعاملات على ارتفاع شهري بنحو 2% وسط عمليات شراء من المستثمرين على الأسهم الصغيرة والمتوسطة.

سوق دبي المالي :

ارتفع المؤشر العام بنحو 10% خلال الربع الثاني من العام الحالي مسجلا أعلى مكاسب ربعية له في عام.

ويعتبر التحسن الكبير لأسعار النفط العامل الأبرز الذي ساعد على صعود البورصات الخليجية خلال هذه الفترة، بالإضافة الى عوامل أخرى خاصة بسوق دبي والتي يعتبر من أهمها انتعاش القطاع العقاري.

والذي انعكس بشكل إيجابي على أسهم قطاع العقار في سوق دبي وتحديدا سهم إعمار العقارية الذي قفز بنحو 18% خلال الربع الثاني محققا أعلى إغلاق ربعي منذ سبتمبر من عام 2019.

سوق أبوظبي المالي:

صعد المؤشر العام بنحو 16% خلال الربع الثاني من العام الحالي مسجلا خامس ارتفاع ربعي على التوالي، كما حقق المؤشر بنهاية الفترة أعلى إغلاق ربعي له على الإطلاق.

واستطاع سوق أبوظبي خلال شهر يونيو رفع قيمته السوقية الى فوق التريليون درهم للمرة الأولى في تاريخه وذلك بعد إدراج شركة ألفا ظبي القابضة التي تجاوزت قيمته السوقية الـ 150 مليار درهم بالإضافة الى صعود السهم القيادي العالمية القابضة بنسبة 86% ليصل الى أعلى مستوياته على الإطلاق خلال هذه الفترة .

بورصة قطر:

تراجع المؤشر العام بنحو 0.6% خلال شهر يونيو من العام الحالي مسجلا ثاني انخفاض شهري له على التوالي.

وتكبدت نحو 35 شركة خسائر في أسهمها بينما ارتفعت أسهم 13 سهما خلال هذا الشهر.

وتصدر سهم فودافون قطر قائمة الأسهم الأكثر تراجعا بعد ارتفاعه بنحو 7% خلال يونيو, بينما ارتفع سهم أوريدو بنحو 6% متصدرا قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعا، وعلى الرغم من هذا الانخفاض، استطاع المؤشر الصعود بنحو 3% خلال الربع الثاني من العام الحالي مسجلا أعلى إغلاق ربعي له على الإطلاق.

بورصة الكويت :

حقق المؤشر الأول مكاسب فصلية بنحو 10% بالربع الثاني من العام الحالي مسجلا خامس ارتفاع فصلي له على التوالي، و على الرغم من خسارة مستويات الـ 7000 نقطة بعد تراجعه بنحو 2% في الجلسة الأخيرة من يونيو , إلا أنه استطاع تسجيل أعلى إغلاق ربعي له في عام ونصف.

السوق السعودي:

أنهى السوق السعودي تعاملات الربع الثاني من العام الجاري على ارتفاع ليواصل صعوده الفصلي للمرة الخامسة على التوالي، مسجلا صعود بنحو 11% وهي أطول موجة مكاسب فصلية للمؤشر منذ العام 2014.

وأغلق المؤشر الرئيسي للسوق دون مستوى نفسي هام عند 11 ألف نطقة، نجح المؤشر في اختراقه للمرة الأولى في 7 سنوات في مطلع جلسة اليوم، حول مستوى 10984.1 نقطة.

وارتفع سهم سابك القيادي بنحو 4% على مدار تعاملات الربع الثاني ليدعم مع سهم الراجحي القيادي صعود المؤشر الرئيسي وذلك بعد بعد أن صعد السهم بنحو 12.3% مسجلا ثاني أفضل صعود فصلي في نحو عام.

وتراجع سهم أرامكو القيادي، أكبر شركة منتجة للنفط بالعالم، بنحو 2.5% ليتراجع السهم في 3 فصول منذ الإدراج مقابل ارتفاع في 3 فصول أيضا .