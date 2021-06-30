نشرة المرأة والصحة.. اكتشف أهمية الجرعة الثانية من لقاح كورونا ..فوائد البطيخ

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض لكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

لا تتجاهلها.. اكتشف أهمية الجرعة الثانية من لقاح كورونا

تعد الجرعة الثانية من لقاح كورونا الطريقة الأكثر أمانًا لاكتساب المناعة ضد فيروس كورونا ، ومع معظم لقاحات Covid-19، فأنت بحاجة إلى جرعتين للحصول على أكبر قدر ممكن من الحماية، يسمي علماء المناعة هذه الطريقة في إعطاء الأشخاص جرعات متعددة لتهيئة وتعزيز الجهاز المناعي.

يُعزز المناعة.. تعرف على فوائد البقدونس للصحة

البقدونس عشب شائع يستخدم غالبًا في الطبخ الأمريكي والأوروبي والشرق أوسطي يستخدم عادة لرفع مذاق الأطباق مثل الحساء والسلطات ووصفات الأسماك بصرف النظر عن استخداماته العديدة في الطهي ، فإن البقدونس ذو قيمة غذائية عالية وقد ثبت أن له العديد من الفوائد الصحية القوية للبقدونس تستعرض هذه المقالة البقدونس وكيف يمكن لهذه العشبة الرائعة أن تفيد صحتك.

مش بس للترطيب.. 9 فوائد صحية لتناول البطيخ

يأتى البطيخ فى مقدمة الفواكه الصيفية التى تشعر الجسم بالانتعاش وتجعله قادرا على مواجهة الحر خلال الصيف، ولكن لا تقتصر فوائد البطيخ على ترطيب الجسم بل يساعد فى حمايته من العديد من الأمراض.

حيل جديدة .. أطعمة ومشروبات تعالج القولون

يهدف علاج القولون العصبي إلى تخفيف الأعراض، عادة ما يتم اقتراح العلاجات المنزلية قبل استخدام الدواء، وكشفًا لما قدمه موقع "healthline" إليكم طرق العلاج المختلفة لعلاج القولون العصبي.

الاكتئاب وقلة النوم.. تأثير الحالة النفسية على الوزن

تؤثر الحالة النفسية على العديد من الجوانب الحياتية، ولكن هل تعلم إن كانت تؤثر حالتك النفسية على وزنك، وهل يمكن ان يتسبب زيادة الوزن أو خسارة الوزن، وفيما يلي سنقوم باستعراض مدى تأثير الحالة النفسية على الوزن.

سر جمال لاتعرفه النساء.. اكتشفي فوائد زيت الكافور للبشرة

فوائد زيت الكافور للبشرة تفوق توقعات أى امرأة فهو الحل السحرى للحصول على بشرة جميلة ونضرة وخالية من العيوب.

وللتمكن من اغتنام فوائد زيت الكافور للبشرة يجب شراؤه من مكان موثوق واستخدامه بطريقة مناسبة لنوع البشرة وطبيعة المشكلة الموجودة فيها.