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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

إعلان نتائج امتحانات الترم الثاني جميع الفرق بزراعة عين شمس خلال أسبوع

طلاب جامعات
طلاب جامعات

قال الدكتوراحمد جلال عميد كلية زارعة  جامعة عين شمس انه سوف يتم الاعلان عن نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني لجميع الفرق خلال 7أيام القادمة منوها الي  انه يتم الان رصد درجات جميع الفرق  .

 

وأكد الدكتور احمد جلال عميد زراعة عين شمس  خلال تصرتحاته لصدي البلد أن تم الانتهاء من امتحانات الفصل الدراسي الثاني مشيرا الي انه تمت بشكل طبيعي  دون اي معوقات  .

 

وأشار  عميد كلية زراعة جامعة عين شمس الي  إن منذ بدء امتحانات الفصل الدراسي  الثاني لم نكتشف حالات كورونا بين الطلاب حتي الآن مؤكدا علي تطبيق كافة الإجرءات الاحترازية أثناء فترة الامتحانات .

 

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تفقد صباح اليوم الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس يرافقه الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور أحمد جلال عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس والدكتور هشام الحريري وكيل كلية الزراعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور ولاء عبد الغني وكيل كلية الزراعة لشئون الدراسات العليا والدكتور نبيل المدني وكيل كلية الزراعة لشئون المجتمع وتنمية البيئة وعددا من أعضاء هيئة التدريس المقر الإدارى لكلية الطب البيطري الجديدة التى ستبدأ الدراسة بها فى العام الدراسي القادم ٢٠٢١/٢٠٢٢ بحرم كلية الزراعة بجامعة عين شمس.

 

وقام بالاجتماع بأعضاء هيئة التدريس الموكل إليهم وضع خطة وهيكل كلية الطب البيطري جامعة عين شمس  وهم: الدكتور احمد خفاجي رئيس قسم البكتيريا والمناعة والفطريات السابق بجامعة قناة السويس والمشرف العام على كلية الطب البيطرى ، الدكتور خالد صلاح الدين محمد المشرف علي قسم الحيوان والأمراض المعدية ، ا.د حمزة محمد ابراهيم المشرف علي قسم البكتيريا والمناعة ،  ا.د سعيد كمال ابو الغيط مدير وحدة القياس والتقويم الإلكتروني.


وثمن الدور الذي يقومون به  واستمع لمقتراحاتهم بهذا الصدد.


و تضمنت الزيارة تفقُد المبني الإداري المخصص لكلية الطب البيطري ومعمل التشريح الجديد، كما تفقد الحضور بعض المعامل المنشأة حديثا للطلاب مثل معمل البايولوجي ١ ومركز الثروة الميكروبية والصوبات الزراعية الجديدة  بالكلية ومركز تنمية الفراولة ووحدة السمية الميكروبية ومزرعة الخضر وحضانات الثروة السمكية ومقر جمعية الرعاية الاجتماعية.

 

 


 

جامعة عين شمس رئيس جامعة عين شمس محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس زراعة جامعة عين شمس الفصل الدراسي الثاني

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