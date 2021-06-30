خبير تربوي: نظام الامتحان التجريبي سينهي مخاوف الثانوية العامة والضغط النفسي للطلاب

قال الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي بكلية التربية جامعة عين شمس إن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا بمنظومة التعليم، ومنذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم، شهدنا تطورا هائلا في منظومة التعليم.

وأكد الدكتور تامر تصريحاته لـ صدى البلد أن خلال جائحة كورونا تم إدارة منظومة التعليم باحترافية عالية دون أي معوقات، مؤكدا أن مصر بها كوادر قادرة علي أي تحديات.

وتابع شوقي أنه سوف يتم تحويل كافة الكتب الورقية الي الكترونية من خلال المنصات الالكترونية المتاحة للطلاب العام القادم.

وأكد أن الجامعات المصرية نجحت في تلقي الرسائل البحثية من طلاب فرق النقل بالكليات إلكترونيا خلال العام الماضي وكانت خطوة إيجابية وزادت من تنمية مهارات الطلاب العلمية والفكرية ولكن الكثير من الطلاب لجأوا إلى المكتبات لشراء أبحاث لكي يتخطوا المرحلة دون تحصيل المادة العلمية.



وتابع الدكتور تامر شوقي، إن وزارة التعليم العالي تعمل دائمًا وأبدًا الي تطوير العملية التعليمية قائلاً "عند ظهور فيروس كورونا نجحت الوزارة في تحويل التعليم التقليدي الي عن بعد دون معوقات " .

قال الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي بكلية التربية جامعة عين شمس، إن نظام الامتحان التجريبي سوف ينهي مخاوف الثانوية العامة ويعطي فرصا كبيرة للطلاب لتخطي هذه المرحلة دون ضغط نفسي موضحا أن هذا النظام به الكثير من المميزات للطلاب وأولياء الأمور.



وأضاف الخبير التربوي، خلال تصريحاته لـ صدى البلد إن الهدف الرئيسي من خوض الامتحان التجريبي لطلاب الثانوية العامة، عمل بروفة نهائية للطلاب على الامتحان النهائي، وهذا للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية والتعامل مع التابلت والبابل شيت.

وأوضح الدكتور تامر أن الطالب سيكون له الفرصة والوقت الكافي للتعامل مع الامتحان بسبب التجربة من حيث خوضه الامتحان التجريبي إضافة إلى تعويد الطلاب على شكل الامتحانات وعلي أجواء الامتحانات.

وأشاد شوقي بالجهد المبذول من قبل وزارة التربية والتعليم من حيث تضمن للطالب كافة حقوقه،منوها أن الامتحان التجريبي يساعد الطلاب وأولياء الأمور على الاستعداد نهاية العام .

وأكد الخبير التربوي بكلية التربية جامعة عين شمس أن تنسيق جامعات لم يتوقعه أحد مثل باقي الأعوام الماضية كان يختلف من عام لآخر.