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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

شاب يحطم كابوت سيارة بورش بموافقة صاحبها |فيديو

شاب يحطم سيارة بورش
شاب يحطم سيارة بورش

في مشهد غير اعتيادي ومثير للغرابة، أقدم شاب على تحطيم ، كابوت محرك سيارة بورش كاريرا جي تي، بمفك عربية  في وضوح النهار بموافقة صاحب السيارة.

ووفقاً لصحيفة "ديلي ميل"، التقط مشهد الحادث المثير أحد المارة الذي وقع على طريق فولكستون بمقاطعة كينت البريطانية، أثناء عودته إلى منزله يوم الجمعة.

ولم يصدق صاحب مقطع الفيديو عينيه، عندما رأى الشاب يقف فوق سيارة بورش كاريرا جي تي الفاخرة ويضربها بمفتاح ربط معدني.


 يظهر المقطع رجلين، وامرأة يقفون بجوار سيارتين من طراز بورش، وسيارة بورش كايمان حمراء، وسيارة بورش كاريرا جي تي سوداء.

 

يتسلق أحدهما، الذي يبدو أنه في أواخر سن المراهقة، على درابزين معدني قبل أن يسلمه الرجل الأكبر سنًا  مفتاحا معدنيا.

 

ثم يبدأ في تحطيم غطاء محرك السيارة الرياضية السوداء بلا هوادة ، والتي يبلغ سعرها الجديد 800 ألف جنيه إسترليني بموافقة صاحب السيارة ذاتها.

بورش سيارة محرك السيارة الرياضية محرك سيارة بورش

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