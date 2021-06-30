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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

قبل انطلاقة .. تفاصيل مهرجان أفلام السعودية

صدى البلد

ينطلق  مهرجان أفلام السعودية في دورته السابعة بتنظيم من جمعية الثقافة والفنون بالدمام، بالشراكة مع مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي (إثراء)، وبدعم من هيئة الأفلام التابعة لوزارة الثقافة، وذلك في الفترة من1 لـ 7 يوليو 2021)، بحضور نخبة من صنّاع الأفلام والنجوم المحليين والخليجيين والعالميين.

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بشرى عضو لجنة تحكيم بمهرجان أفلام السعودية في دورته السابعة

ويأتي مهرجان أفلام السعودية، الذي سيستمر على مدى 7 أيام في مواقع متعددة بمركز "إثراء"، ليعرض روائع السينما السعودية التي تتنافس على نيل جوائز المهرجان من خلال باقة من الأفلام التي تصل إلى 36 فيلمًا سعوديًا، و 21 فيلمًا خليجيًا، وذلك تعزيزًا للترابط الفكري والمعرفي، وخلق بيئة لتبادل الأفكار بين المبدعين في صناعة الأفلام.

ويهدف المهرجان إلى رفع مستوى التنافسية والإنتاجية بين صنّاع الأفلام، حيث تتنافس الأفلام بهدف الحصول على جوائز النخلة الذهبية، ونيل مكافآت مالية تصل إلى 75 ألف ريال لأفضل فيلم طويل، إلى جانب الحصول على  30 ألف ريال لأفضل فيلم قصير، وأفضل فيلم وثائقي، إضافةً إلى 25 ألف ريال تُقدم لأفضل ممثل وممثلة، وأفضل موسيقي ومصوّر سينمائي، علاوةً على تكريم لجنة التحكيم الذهبية وحصولها على 25 ألف ريال.

السعودية وزارة الثقافة جمعية الثقافة والفنون بالدمام عضو لجنة تحكيم بمهرجان أفلام السعودية مركز الملك عبد العزيز الثقافي

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