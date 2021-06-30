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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 6 على طريق مطروح اسكندرية الساحلى

إصابة 6 في حادثين منفصلين في مطروح

حادث بمطروح
حادث بمطروح

أصيب 6 أشخاص  بإصابات متنوعة فى حادثين منفصلين بطريق مطروح إسكندرية الساحلى.

مصرع شخص وإصابة 2 آخرين بانقلاب سيارة على طريق الضبعة فى مطروح

شعيب يبحث مسار القطار الكهربي السريع داخل محافظة مطروح

تلقت نجدة مطروح إخطارا بوقوع حادث  انقلاب سيارة أمام زاوية العوامة  بالضبعة  طريڨ مطروح  اسكندرية وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.


واستقبلت مستشفى  رأس الحكمة   2 مصابين وهم  مصطفي م.ص  15سنة  الاسكندرية يعانى اشتباه نزيف داخلي بالمخ واشتباه كسر بالحوض وجرح قطعي بالجبهة والركبة اليمني  واحمد ع.ا 34 سنة  الجيزة يعانى كدمة بالرقبة واشتباه نزيف داخلي بالمخ وجرح قطعي بالركبة اليمني.


كما استقبلت مستشفى الضبعة المركزي 4  مصابين إثر  حادث إنقلاب سيارة أمام قرية أمواج
وهم محمد ع.م  ٢٤ سنة البحيرة يعانى كدمات وسحجات متعددة بالجسم و الرأس وخالد م.ع  ٢٦ سنة برج العرب يعانى كدمات وسحجات متعددة بالجسم و الرأس والكوع الأيمن واحمد ع.ع  ٢٠ سنة الاسكندرية يعانى جرح بالكوع الأيسر و كدمات وسحجات متعددة بالجسم واحمد م.ه  ١٨ سنة الاسكندرية يعانى جرح بالكتف الأيسر كدمات وسحجات متعددة.

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