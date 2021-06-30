بالترتيب والمواعيد.. تعرف على مباريات برشلونة وريال مدريد بالموسم الجديد للدوري الإسباني
أعلنت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، عن مواعيد مباريات “ الليجا” في الموسم الجديد 2021-2022، الذي ينطلق في أغسطس المقبل.
وتقام مباريات الجولة الأولى لمسابقة الليجا يوم 15 أغسطس المقبل، على أن تنتهي المسابقة بمباريات الجولة الثامنة والثلاثين يوم 22 مايو.
وجاءت مواعيد مباريات برشلونة كالاتي
1- برشلونة وريال سوسيداد 15-8-2021
2- أتلتيك بلباو وبرشلونة 22-8-2021
3- برشلونة وخيتافي 29-8-2021
4- إشبيلية وبرشلونة 12-9-2021
5- برشلونة وغرناطة 19-9-2021
6- قادش وبرشلونة 22-9-2021
7- برشلونة وليفانتي 26-9-2021
8- أتلتيكو مدريد وبرشلونة 3-10-2021
9- برشلونة وفالنسيا 17-10-2021
10- برشلونة وريال مدريد 24-10-2021
11- رايو فاييكانو وبرشلونة 27-10-2021
12- برشلونة وألافيس 31-10-2021
13- سيلتا فيجو وبرشلونة 7-11-2021
14- برشلونة وإسبانيول 21-11-2021
15- فياريال وبرشلونة 28-11-2021
16- برشلونة وريال بيتيس 5-12-2021
17- أوساسونا وبرشلونة 12-12-2021
18- برشلونة وإلتشي 19-12-2021
19- ريال مايوركا وبرشلونة 2-1-2022
20- غرناطة وبرشلونة 9-1-2022
21- برشلونة ورايو فاييكانو 19-1-2022
22- ألافيس وبرشلونة 23-1-2022
23- برشلونة وأتلتيكو مدريد 6-2-2022
24- إسبانيول وبرشلونة 13-2-2022
25- فالنسيا وبرشلونة 20-2-2022
26- برشلونة وأتلتيك بلباو 27-2-2022
27- إلتشي وبرشلونة 6-3-2022
28- برشلونة وأوساسونا 13-3-2022
29- ريال مدريد وبرشلونة (20-3-2022
30- برشلونة وإشبيلية (3-4-2022
31- ليفانتي وبرشلونة (10-4-2022
32- برشلونة وقادش 17-4-2022
33- ريال سوسيداد وبرشلونة 20-4-2022
34- برشلونة وريال مايوركا 1-5-2022
35- ريال بيتيس وبرشلونة 8-5-2022
36- برشلونة وسيلتا فيجو 11-5-2022
37- خيتافي وبرشلونة 15-5-2022
38- برشلونة وفياريال 22-5-2022
وجاءت مواعيد مباريات ريال مدريد كالاتي
1- ألافيس وريال مدريد (15-8-2021)
2- ليفانتي وريال مدريد (22-8-2021)
3- ريال بيتيس وريال مدريد (29-8-2021)
4- ريال مدريد وسيلتا فيجو (12-9-2021)
5- فالنسيا وريال مدريد (19-9-2021)
6- ريال مدريد وريال مايوركا (22-9-2021)
7- ريال مدريد وفياريال (26-9-2021)
8- إسبانيول وريال مدريد (3-10-2021)
9- ريال مدريد وأتلتيك بلباو (17-10-2021)
10- برشلونة وريال مدريد (24-10-2021)
11- ريال مدريد وأوساسونا (27-10-2021)
12- إلتشي وريال مدريد (31-10-2021)
13- ريال مدريد ورايو فاييكانو (7-11-2021)
14- غرناطة وريال مدريد (21-11-2021)
15- ريال مدريد وإشبيلية (28-11-2021)
16- ريال سوسيداد وريال مدريد (5-12-2021)
17- ريال مدريد وأتلتيكو مدريد (12-12-2021)
18- ريال مدريد وقادش (19-12-2021)
19- خيتافي وريال مدريد (2-1-2022)
20- ريال مدريد وفالنسيا (9-1-2022)
21- أتلتيك بلباو وريال مدريد (19-1-2022)
22- ريال مدريد وإلتشي (23-1-2022)
23- ريال مدريد وغرناطة (6-2-2022)
24- فياريال وريال مدريد (13-2-2022)
25- ريال مدريد وألافيس (20-2-2022)
26- رايو فاييكانو وريال مدريد (27-2-2022)
27- ريال مدريد وريال سوسيداد (6-3-2022)
28- ريال مايوركا وريال مدريد (13-3-2022)
29- ريال مدريد وبرشلونة (20-3-2022)
30- سيلتا فيجو وريال مدريد (3-4-2022)
31- ريال مدريد وخيتافي (10-4-2022)
32- إشبيلية وريال مدريد (17-4-2022)
33- أوساسونا وريال مدريد (20-4-2022)
34- ريال مدريد وإسبانيول (1-5-2022)
35- أتلتيكو مدريد وريال مدريد (8-5-2022)
36- ريال مدريد وليفانتي (11-5-2022)
37- قادش وريال مدريد (15-5-2022)
38- ريال مدريد وريال بيتيس (22-5-2022)