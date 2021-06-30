بالترتيب والمواعيد.. تعرف على مباريات برشلونة وريال مدريد بالموسم الجديد للدوري الإسباني

أعلنت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، عن مواعيد مباريات “ الليجا” في الموسم الجديد 2021-2022، الذي ينطلق في أغسطس المقبل.

وتقام مباريات الجولة الأولى لمسابقة الليجا يوم 15 أغسطس المقبل، على أن تنتهي المسابقة بمباريات الجولة الثامنة والثلاثين يوم 22 مايو.

وجاءت مواعيد مباريات برشلونة كالاتي

1- برشلونة وريال سوسيداد 15-8-2021

2- أتلتيك بلباو وبرشلونة 22-8-2021

3- برشلونة وخيتافي 29-8-2021

4- إشبيلية وبرشلونة 12-9-2021

5- برشلونة وغرناطة 19-9-2021

6- قادش وبرشلونة 22-9-2021

7- برشلونة وليفانتي 26-9-2021

8- أتلتيكو مدريد وبرشلونة 3-10-2021

9- برشلونة وفالنسيا 17-10-2021

10- برشلونة وريال مدريد 24-10-2021

11- رايو فاييكانو وبرشلونة 27-10-2021

12- برشلونة وألافيس 31-10-2021

13- سيلتا فيجو وبرشلونة 7-11-2021

14- برشلونة وإسبانيول 21-11-2021

15- فياريال وبرشلونة 28-11-2021

16- برشلونة وريال بيتيس 5-12-2021

17- أوساسونا وبرشلونة 12-12-2021

18- برشلونة وإلتشي 19-12-2021

19- ريال مايوركا وبرشلونة 2-1-2022

20- غرناطة وبرشلونة 9-1-2022

21- برشلونة ورايو فاييكانو 19-1-2022

22- ألافيس وبرشلونة 23-1-2022

23- برشلونة وأتلتيكو مدريد 6-2-2022

24- إسبانيول وبرشلونة 13-2-2022

25- فالنسيا وبرشلونة 20-2-2022

26- برشلونة وأتلتيك بلباو 27-2-2022

27- إلتشي وبرشلونة 6-3-2022

28- برشلونة وأوساسونا 13-3-2022

29- ريال مدريد وبرشلونة (20-3-2022

30- برشلونة وإشبيلية (3-4-2022

31- ليفانتي وبرشلونة (10-4-2022

32- برشلونة وقادش 17-4-2022

33- ريال سوسيداد وبرشلونة 20-4-2022

34- برشلونة وريال مايوركا 1-5-2022

35- ريال بيتيس وبرشلونة 8-5-2022

36- برشلونة وسيلتا فيجو 11-5-2022

37- خيتافي وبرشلونة 15-5-2022

38- برشلونة وفياريال 22-5-2022

وجاءت مواعيد مباريات ريال مدريد كالاتي

1- ألافيس وريال مدريد (15-8-2021)

2- ليفانتي وريال مدريد (22-8-2021)

3- ريال بيتيس وريال مدريد (29-8-2021)

4- ريال مدريد وسيلتا فيجو (12-9-2021)

5- فالنسيا وريال مدريد (19-9-2021)

6- ريال مدريد وريال مايوركا (22-9-2021)

7- ريال مدريد وفياريال (26-9-2021)

8- إسبانيول وريال مدريد (3-10-2021)

9- ريال مدريد وأتلتيك بلباو (17-10-2021)

10- برشلونة وريال مدريد (24-10-2021)

11- ريال مدريد وأوساسونا (27-10-2021)

12- إلتشي وريال مدريد (31-10-2021)

13- ريال مدريد ورايو فاييكانو (7-11-2021)

14- غرناطة وريال مدريد (21-11-2021)

15- ريال مدريد وإشبيلية (28-11-2021)

16- ريال سوسيداد وريال مدريد (5-12-2021)

17- ريال مدريد وأتلتيكو مدريد (12-12-2021)

18- ريال مدريد وقادش (19-12-2021)

19- خيتافي وريال مدريد (2-1-2022)

20- ريال مدريد وفالنسيا (9-1-2022)

21- أتلتيك بلباو وريال مدريد (19-1-2022)

22- ريال مدريد وإلتشي (23-1-2022)

23- ريال مدريد وغرناطة (6-2-2022)

24- فياريال وريال مدريد (13-2-2022)

25- ريال مدريد وألافيس (20-2-2022)

26- رايو فاييكانو وريال مدريد (27-2-2022)

27- ريال مدريد وريال سوسيداد (6-3-2022)

28- ريال مايوركا وريال مدريد (13-3-2022)

29- ريال مدريد وبرشلونة (20-3-2022)

30- سيلتا فيجو وريال مدريد (3-4-2022)

31- ريال مدريد وخيتافي (10-4-2022)

32- إشبيلية وريال مدريد (17-4-2022)

33- أوساسونا وريال مدريد (20-4-2022)

34- ريال مدريد وإسبانيول (1-5-2022)

35- أتلتيكو مدريد وريال مدريد (8-5-2022)

36- ريال مدريد وليفانتي (11-5-2022)

37- قادش وريال مدريد (15-5-2022)

38- ريال مدريد وريال بيتيس (22-5-2022)