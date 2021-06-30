وزيرة التضامن تهنىء الرئيس والجيش والشعب بمناسبة ثورة ٣٠ يونيو

هنأت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى رئيس الجمهورية والجيش المصرى والشعب بمناسبة ذكرى ثورة ٣٠ يونيو.

وقالت الوزيرة فى التهنئة: "بالاصالة عن نفسي وبالنيابة عن وزارة التضامن وجميع العاملين نتقدم بخالص التهنئة لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي وللجيش المصري العظيم وللشعب المصري الصامد بمناسبة الذكرى الثامنة لثورة ٣٠ يونيو المجيدة والتي ستظل نقطة تحول تاريحية نحو حقبة جديدة لمصر الحبيبة الأبية القوية لتنهض أكثر وأكثر بسواعد أبناءها وبشراكة جميع مؤسساتها عازمون على البناء والاستثمار والتنمية وتوفير حياة كريمة لكل مصري ولكل مصرية".