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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مركز الفلك الدولي: 20 يوليو اول ايام عيد الأضحي

صلاة العيد
صلاة العيد

أفاد مركز الفلك الدولي بأن الاقتران المركزي لشهر ذي الحجة 1442 هـ سيحدث يوم السبت 10 يوليو 2021 في الساعة 01:17 صباحا بتوقيت غرينتش، ورؤية الهلال يومها غير ممكنة من شرق العالم الإسلامي، في حين أنها ممكنة باستخدام التلسكوب من الدول العربية ومعظم قارتي أفريقيا وأوروبا، ورؤية الهلال ممكنة بالعين المجردة بصعوبة من أقصى غرب قارة أفريقيا وأجزاء من القارتين الأمريكيتين، في حين أن رؤية الهلال ممكنة بالعين المجردة بسهولة من المحيط الهادئ. 

وقال المركز أيضا : بالنسبة للدول التي ستتحرى الهلال يوم الجمعة 09 يوليو فإنها ستكمل عدة شهر ذي القعدة ثلاثين يوما نظرا لاستحالة رؤية الهلال يومها بسبب غروب القمر قبل الشمس وبسبب حدوث الاقتران بعد غروب الشمس، وستبدأ شهر ذي الحجة يوم الأحد 11 يوليو.

 

وأضاف في بيان له: "وبالنسبة للدول التي ستتحرى الهلال يوم السبت 10 يوليو فإن معظمها سيبدأ شهر ذي الحجة يوم الأحد 11 يوليو أيضا نظرا لوجود إمكانية لرؤية الهلال يوم السبت، وعليه من المتوقع أن يكون يوم الثلاثاء 20 يوليو أول أيام عيد الأضحى المبارك في غالبية دول العالم الإسلامي.

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الخريطة

 

وتابع المركز: هذا ومن المتوقع أن تبدأ عدة دول إسلامية خاصة الشرقية منها شهر ذي الحجة يوم الإثنين، إذ ان رؤية الهلال ممتنعة يوم السبت في أجزاء من العالم الإسلامي، وعليه سيكون أول أيام عيد الأضحى فيها يوم الأربعاء 21 يوليو. 

واستطرد : بالنسبة لوضع الهلال يوم السبت 10 يوليو في بعض المدن العربية والإسلامية، فإن الحسابات السطحية للهلال وقت غروب الشمس كما يلي: 
 

- جاكرتا: يغيب القمر بعد 17 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 11 ساعة 27 دقيقة، والرؤية غير ممكنة حتى باستخدام التلسكوب. 
- أبوظبي: يغيب القمر بعد 34 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 15 ساعة و30 دقيقة، والرؤية ممكنة باستخدام التلسكوب فقط.  
- مكة المكرمة: يغيب القمر بعد 35 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 16 ساعة و09 دقائق، والرؤية ممكنة باستخدام التلسكوب فقط 
- عمّان والقدس: يغيب القمر بعد 39 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 16 ساعة و44 دقيقة، والرؤية ممكنة باستخدام التلسكوب فقط.
- القاهرة: يغيب القمر بعد 38 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 16 ساعة و49 دقيقة، والرؤية ممكنة باستخدام التلسكوب فقط.
- الرباط: يغيب القمر بعد 44 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 18 ساعة و47 دقيقة، والرؤية ممكنة باستخدام التلسكوب فقط.

وتابع البيان قائلا: لمعرفة معاني هذه الأرقام تجدر الإشارة إلى أن أقل مكوث لهلال أمكنت رؤيته بالعين المجردة كان 29 دقيقة، أما أقل عمر هلال أمكنت رؤيته بالعين المجردة فكان 15 ساعة و33 دقيقة، ولا يكفي أن يزيد مكث الهلال وعمره عن هذه القيم لتمكن رؤيته، إذ أن رؤية الهلال متعلقة بعوامل أخرى كبعده الزاوي عن الشمس وبعده عن الأفق وقت رصده.

وواصل المركز بيانه قائلا : ووفق الخريطة المرفقة يتبين 
- رؤية الهلال مستحيلة من المناطق الواقعة في اللون الأحمر بسبب غروب القمر قبل غروب الشمس أو/و بسبب حصول الاقتران السطحي بعد غروب الشمس.

- رؤية الهلال غير ممكنة لا بالتلسكوب ولا بالعين المجردة من المناطق غير الملونة.

- رؤية الهلال ممكنة فقط باستخدام التلسكوب من المناطق الواقعة في اللون الأزرق.

- رؤية الهلال ممكنة باستخدام التلسكوب من المناطق الواقعة في اللون الزهري، ومن الممكن رؤية الهلال بالعين المجردة في حالة صفاء الغلاف الجوي التام والرصد من قبل راصد متمرس.

- رؤية الهلال ممكنة بالعين المجردة من المناطق الواقعة في اللون الأخضر

عيد الأضحى رؤية الهلال العالم الإسلامي مركز الفلك الدولي أول أيام عيد الأضحى

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