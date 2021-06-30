عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شيرين عبد الوهاب تحيي ذكرى ثورة 30 يونيو

صدى البلد

حرصت الفنانة شيرين عبد الوهاب على إحياء ذكرى ثورة ٣٠ يونيو من خلال حسابها بموقع تويتر.

 

ونشرت شيرين عبد الوهاب فيديو لها أثناء غنائها النشيد الوطنى لمصر وعلقت :"ستظل ثورة يونيو ملحمة وطنية انتصر فيها الشعب بكل طوائفه علي قوي الشر، وأعاد هيبة الدولة بقيادة القائد المخلص عبد الفتاح السيسي الذي غير شكل مصر وحقق أحلام المواطن وحافظ على هوية مصر.. كل سنة والمصريين بخير وتقدم وازدهار".

حرص عدد كبير من نجوم الفن على إحياء ذكرى ثورة 30 يونيو عبر حسابتهم المختلفة عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

ونرصد فى السطور التالية أبرز احتفلات نجوم الفن بثورة 30 يونيو..

نبيل الحلفاوى

أحيا الفنان نبيل الحلفاوى ذكرى ثورة 30 يونيو عبر حسابه بموقع تويتر ، وكتب الحلفاوى من خلال تغريدته :" ‏تاريخ هبة الشعب المصري لاستعادة هويته واستدعاء جيشه الوطني للحفاظ على مصر والحيلولة دون سقوطها في جحيم التشرذم والضياع".

وأضاف الحلفاوى:"تحية لجيشنا الذي لبى النداء.


‏وتحية واجبة لحركة تمرد الوعاء المعلن للإرادة الشعبية الممهد لثورة ٣٠ يونيو"

حكيم

هنأ الفنان والمطرب الشعبي حكيم المصريين، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، بالذكرى الثامنة لـ ثورة 30 يونيو.

وكتب حكيم: “كل سنة والمصريين بخير وسعادة بمناسبة الذكرى الثامنة لثورة يونيو التي انتصرت فيها الإرادة الشعبية وأعادت مصر للمصريين، والتي فتحت آفاق الحلم والأمل، لنبني وطنا جديدا شعاره التنمية والبناء والتلاحم بين كل فئات الشعب، تحية تقدير وإعزاز لقادة وصناع هذا الإنجاز الذي غير مصر إلى الافضل وأعاد الاستقرار للشعب المصري وكان طوق نجاة لحياة أفضل”.

ثورة 30 يونيو الفنانة شيرين عبد الوهاب الشعب المصري شيرين عبد الوهاب المطرب الشعبي حكيم ذكرى ثورة 30 يونيو

ترشيحاتنا

مدحت شلبي معلقًا لـ مباراة الأهلي وبيراميدز

في مباراة ودية.. كوكا يسجل لـ أولمبياكوس أمام سيسكا صوفيا

يسقط حكم المرشد.. أحمد موسى يهتف بلادي بلادي

منتخب مصر للشباب يواجه السعودية في نصف نهائي كأس العرب

التموين تبدأ صرف مقررات السلع عن شهر يوليو غدا الخميس

أحمد موسى: 33 مليون مصري شاركوا في ثورة يونيو رغم تهديدات الإخوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصرع ضابط ومعاون شرطة واصابة مجندين فى إنقلاب سيارة برفقة محافظ البحر الأحمر

قرار جديد رسمي من الكاف بشأن نهائي إفريقيا بين الأهلي وكايزر تشيفز

محمد صلاح خارج قائمة منتخب مصر بأولمبياد طوكيو.. تعرف على التفاصيل

عمل متواصل بلا كلل.. إنجازات الرئيس السيسي في 7 سنوات.. فيديو

التعليم: إتاحة امتحانات المواد غير المضافة للمجموع لطلاب الثانوية على الموقع ..3 يوليو

"العربية": اتفاق مبدئي بين إيفرجيفن وهيئة قناة السويس

مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة يزف بشرى للمواطنين

النائب العام: التحفظ على أموال حسن راتب وعلاء حسانين وحبس 19 متهمًا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عملات زمان.. خمسون قرشا حائرة بين الفراعنة والمسلمين

30 صورة ترصد احتفالية البالون الطائر بالأقصر بذكرى ثورة يونيو

" القباج " تكرم الأعمال الدرامية الداعمة لقضية التوعية بمشكلة المخدرات.. صور

على متن خطوط تركية| ضبط هيروين ومواد مخدرة مع راكبين في مطار شرم الشيخ

فيديو

قاعدة 3 يوليو البحرية| القوات المسلحة تكشف عن أحدث قواعدها العسكرية

هدية الرئيس.. رسائل أمل من السيسي للمصريين في ذكرى 30 يونيو

حسام حبيب ليس الوحيد.. أشهر خلافات الفنانين مع آبائهم

فيديوجراف|مسلم.. تعيين ساجد جافيد وزيرا للصحة البريطانية

المزيد

ساحة رأي

جمال قرين يكتب: 30 يونيو وتصحيح المسار

د.فتحي حسين يكتب: ذكري ثورة 30 يونيو وارادة شعب 

فيروز نبيل تكتب: ثورة 30 يونيو وتصحيح المسار

محمود البسيوني يكتب: عزيزتي

مصطفى الشيمى يكتب: تصحيح الفهم فى تفسير الحلم يكشف الخفايا

محمد عامر يكتب: المدن الجديدة في مصر.. وصناعة التنمية العمرانية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

30 يونيو انتصار لإرادة المصريين

مروة لطفي

30 يونيو.. ثورة هوية وطنية

شريف سمير

الصورة فعلا حلوة!

بهجت العبيدي

في ذكرى ٣٠ يونيو.. الاصطفاف الوطني

المستشار أسـامة الصعيدي

ثورة 30 يونيو قبلة الحياة للهوية المصرية

محمد نوار

حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا

هويدا دويدار

انتهاك منصات التواصل للقيم المجتمعية

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: صراع البلوكتشان الدولى

اﻟﻤﺰﻳﺪ