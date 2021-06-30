شيرين عبد الوهاب تحيي ذكرى ثورة 30 يونيو

حرصت الفنانة شيرين عبد الوهاب على إحياء ذكرى ثورة ٣٠ يونيو من خلال حسابها بموقع تويتر.

ونشرت شيرين عبد الوهاب فيديو لها أثناء غنائها النشيد الوطنى لمصر وعلقت :"ستظل ثورة يونيو ملحمة وطنية انتصر فيها الشعب بكل طوائفه علي قوي الشر، وأعاد هيبة الدولة بقيادة القائد المخلص عبد الفتاح السيسي الذي غير شكل مصر وحقق أحلام المواطن وحافظ على هوية مصر.. كل سنة والمصريين بخير وتقدم وازدهار".

حرص عدد كبير من نجوم الفن على إحياء ذكرى ثورة 30 يونيو عبر حسابتهم المختلفة عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

ونرصد فى السطور التالية أبرز احتفلات نجوم الفن بثورة 30 يونيو..

نبيل الحلفاوى

أحيا الفنان نبيل الحلفاوى ذكرى ثورة 30 يونيو عبر حسابه بموقع تويتر ، وكتب الحلفاوى من خلال تغريدته :" ‏تاريخ هبة الشعب المصري لاستعادة هويته واستدعاء جيشه الوطني للحفاظ على مصر والحيلولة دون سقوطها في جحيم التشرذم والضياع".

وأضاف الحلفاوى:"تحية لجيشنا الذي لبى النداء.



‏وتحية واجبة لحركة تمرد الوعاء المعلن للإرادة الشعبية الممهد لثورة ٣٠ يونيو"

حكيم

هنأ الفنان والمطرب الشعبي حكيم المصريين، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، بالذكرى الثامنة لـ ثورة 30 يونيو.

وكتب حكيم: “كل سنة والمصريين بخير وسعادة بمناسبة الذكرى الثامنة لثورة يونيو التي انتصرت فيها الإرادة الشعبية وأعادت مصر للمصريين، والتي فتحت آفاق الحلم والأمل، لنبني وطنا جديدا شعاره التنمية والبناء والتلاحم بين كل فئات الشعب، تحية تقدير وإعزاز لقادة وصناع هذا الإنجاز الذي غير مصر إلى الافضل وأعاد الاستقرار للشعب المصري وكان طوق نجاة لحياة أفضل”.