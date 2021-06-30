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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

علاوة لجميع العاملين وحافز إضافي.. زيادة المرتبات بداية من الغد

صدى البلد

يوليو 2021.. سيكون المصريون على موعد مع بعض الزيادات؛ في ظل بدء تطبيق العديد من القرارات والزيادات، سواء على مستوى الأسعار كـ"السجائر والكهرباء" أو المرتبات كـ"العلاوة الدورية والحافز الإضافي والمعاشات"، والخدمات بإضافة المواليد على بطاقات التموين.

 

وفي هذا السياق نستعرض  زيادة مرتبات الموظفين، بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وموافقة مجلس النواب على صرف العلاوة الدورية للموظفين وزيادة الحافز الإضافي.

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علاوة دورية


وجه الرئيس السيسي بإقرار علاوتين بتكلفة نحو 7,5 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.

 

بلغ الحد الأدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بواقع 75 جنيها شهريًا، ودون حد أقصى لقيمة العلاوة والتي تحسب وفق الأجر الوظيفي في 30 يونيو 2021، فيما تقدر علاوة غير المخاطبين بالقانون بنسبة 13% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30 يونيو 2021، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ وبحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا، اتساقًا مع ما هو مقرر للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ودون حد أقصى أيضًا.

 

كما أقر المجلس القومي للأجور، خلال اجتماعه، الإثنين الماضي، صرف العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بنسبة 3 % من أجر الاشتراك التأميني للعامل المثبت فى استمارة 2 تأمينات وبما لا يقل عن 60 جنيهاً، وذلك بدءا من شهر يوليو2021.
 

وتم الاتفاق خلال الاجتماع علي إقرار العلاوة الدورية للعام المالي الجديد 2021- 2022 بما نسبته 3٪؜ من الأجر التأميني والمكافئ لنسبة 7٪؜ من الأجر الأساسي بقانون العمل 12 لسنة 2003 وبما يقل عن 60 جنيها.

 

الحافز الإضافي


كما وجه الرئيس السيسي أيضا بزيادة الحافز الإضافي شهريا، بدءا من 1 يوليو 2021، بفئات مالية مقطوعة كالتالي:
- 175 جنيهاُ للدرجات المالية الرابعة فما دونها.
- 225 جنيهاً للدرجة المالية الثالثة.
- 275 جنيهاُ للدرجة المالية الثانية.
- 325 جنيهاً للدرجة المالية الأولى.
- 350 جنيهاً لدرجة مدير عام / كبير.
- 375 جنيهاً للدرجة العالية.
- 400 جنيه للدرجة المالية الأولى، أو ما يعادل كل منها.

 

ويستفيد من هذا الحافز – كما جاء في نص القرار – من يعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، حيث يعد هذا الحافز جزءا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم بحسب الأحوال.

 

ترقية الموظفين


ووجه الرئيس السيسي بترقية الموظفين المستوفين اشتراطات الترقية في 30/6/2021، بما يحقق تحسنًا في أجورهم بقيمة اجمالية تقدر بنحو مليار جنيه، وتخصيص برنامج حافز مالي يقدر بحوالي 1,5 مليار جنيه للعاملين المنقولين إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
 

الرئيس السيسي العلاوة المعاشات مجلس النواب الخدمة المدنية

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