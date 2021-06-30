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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ننشر أسعار السلع التموينية المقررة على بطاقات التموين بداية من غد الخميس

صدى البلد

تبدأ المنافذ التموينية غدا الخميس، ممثلة في محال البقالة التموينية ومنافذ جمعيتي وفروع المجمعات الاستهلاكية في صرف مقررات السلع التموينية عن شهر يوليو وفارق نقاط الخبز عن شهر يونيو.

 

ويستعرض "صدى البلد"، قائمة أسعار السلع التموينية المقررة على البطاقات التموينية خلال شهر يوليو المقبل

 

 وعددها 28 سلعة على النحو التالي:

1- زيت خليط 1 لتر بسعر 17 جنيها.

2- سكر معبأ 1 كجم بسعر 8.5 جنيه.

3- مكرونة 1 كجم بسعر 7.60 جنيه.

4- مكرونة 500 جرام بسعر 4 جنيهات.

5- شاي ناعم 40 جم بسعر 3 جنيهات.

6- عدس مجروش 500 جم بسعر 8 جنيهات.

7- مسلى صناعي 800 جم بسعر 17.25 جنيه.

8- جبنة 250 جم بسعر 5 جنيهات.

9- جبنة 500 جم بسعر 9.50 جنيه.

10- مسحوق اتوماتيك 1 كجم بسعر 15.75 جنيه.

11- مسحوق عادي يدوي 800 جم بسعر 10.50 جنيه.

12- صابون غسيل 125 جم بسعر 2.25 جنيه.

13- صابون تواليت 125 جم بسعر 5.50 جنيه.

14- لبن جاف 125 جم بسعر 17 جنيها.

15- خل 5% 900 ملي بسعر 4.25 جنيه.

16- الأرز المعبأ 1 كجم بسعر 8 جنيهات.

17- فول معبأ 500 جم بسعر 9.90 جنيه.

18- دقيق بلاستيك 1 كجم بسعر 6.50 جنيه.

19- دقيق ورقي 1 كجم بسعر 6.50 جنيه.

20- صلصة 300 جم بسعر 4.75 جنيه .

21- علبة كبريت درج 120 عودا بسعر واحد جنيه.

22- كيس ملح  طعام 300 جرام بسعر واحد جنيه.

23- بار حلاوة طحينية سادة 40 جراما بسعر 2 جنيه.

24- ظرف طحينة بيضاء 28 جراما بسعر 2 جنيه.

25- كيس سائل غسيل أواني 80 جراما بسعر 2 جنيه.

26 - علبة مرقة دجاج 8 مكعب بسعر 3 جنيهات.

27- كيس كابتشينو أنواع 18 جراما بسعر 3 جنيهات.

28- كمامة قماش بسعر 8.5 جنيه، ونوع آخر بسعر 5.5 جنيه

السلع التموينية قائمة اسعار السلع التموينية البطاقات التموينية منافذ جمعيتي سعر زيت التموين

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