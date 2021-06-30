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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بورسعيد يتابع سير العمل داخل أحياء المحافظة

محافظ بورسعيد
محافظ بورسعيد

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد ، اليوم الأربعاء ، اجتماعا موسعا ، بديوان عام محافظة بورسعيد، مع رؤساء الأحياء، والإدارات الهندسية بالأحياء ، ومسؤولى المرافق ومدير مديرية الطرق والنقل  وذلك بحضور الأستاذ عبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد، لمتابعة مستجدات العمل داخل الأحياء فى عدد من المشروعات الجارية.

 

وشدد محافظ بورسعيد على عدم القيام بأى أعمال حفر فى الشوارع التى تم رصفها وتطويرها، وفيما يتعلق بمشروعات إعادة الشىء لأصله يتم تنفيذها  من خلال جهات المرافق  وذلك للمشروعات القومية الكبرى، أما بالنسبة  لأعمال الحفر البسيطة سواء للجهات او المواطنين في الطرق التي لم يتم رصفها، يتم التوجه للحى التابع له، ويسدد قيمة رد الشيء لأصله على أن يتولى الحى القيام بأعمال الرصف بعد التنسيق مع الجهات المختصة.

 

وأكد محافظ بورسعيد ضرورة الإسراع فى معدلات العمل للانتهاء من مشروعات الطرق الجارى تنفيذها، مشيرا أن بورسعيد تشهد حاليا أكبر خطة موسعة لتطوير المحاور الرئيسية والفرعية ببورسعيد تحقيقا للتنمية فى كافة المجالات.

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وفى سياق آخر واصل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اجتماعاته ، اليوم الأربعاء،  لمتابعة سير العمل في المشروعات الجارى تنفيذها علي أرض المحافظة  حيث تابع آخر مستجدات أعمال التطوير  التي تتم بشارع الشاحنات بحي الضواحي ، بحضور مسئولي مديرية  الطرق والنقل  ومنطقة تعمير بورسعيد  ومؤسسة مشكاة نور  والتعاون الإنتاجى.

 

وأشاد محافظ بورسعيد ، بمعدلات إنجاز الأعمال التي تتم بطول الشارع والطفرة الكبيرة التي شهدها الشارع ،.مؤكدا أن تطوير شارع الشاحنات شمل أعمال تركيب أعمدة إضاءة و رصف الشوارع بأكملها على أعلى مستوى وتجميل الشارع بشكل حضاري يتناسب مع طبيعة المشروعات القومية بالمنطقة ، ليصبح شارع الشاحنات من أكثر المحاور المرورية  الهامة بحى الضواحى بعدما كان يشهد التكدس والازدحام ، وذلك فى إطار ارتقاء المحافظة بحى الضواحى وتطوير العديد من المناطق فى حى الضواحى للمرة الأولى من نوعها ، وذلك لمواكبة قطار التنمية الذى يسير بمحافظة بورسعيد فى مختلف المجالات.

 

ووجه المحافظ خلال اللقاء بسرعة إنجاز الأعمال المتبقية والانتهاء من تطوير الشارع لفتحه أمام حركة السيارات ويذكر أن مخطط تطوير شارع الشاحنات يبدأ من شارع عزمي حتي شارع ٢٣ ديسمبر والربط علي محور ٣٠ يونيو بطول حوالي ٤ كم، ويحتوى على شبكات صرف الأمطار ، ويسير   فى اتجاهين ، كل اتجاه أربع طرق وفق أحدث أساليب رصف الطرق.

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محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد رؤساء الاحياء تطوير شارع الشاحنات اللواء عادل الغضبان شارع الشاحنات المحاور الرئيسية المشروعات الجاري تنفيذها للمشروعات القومية

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