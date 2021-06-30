التعليم: إتاحة امتحانات المواد غير المضافة للمجموع لطلاب الثانوية على الموقع ..3 يوليو

أعلنت وزارة التربية و التعليم والتعليم الفني، عن إتاحة امتحانات المواد الغير مضافة للمجموع (التربية الدينية، التربية الوطنية، الاقتصاد) (ومادة الإحصاء وتراجمها) لـ طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2021، بالمدارس الرسمية والخاصة والدولية والنيل ومدارس المتفوقين (STEM) وطلاب الدمج والمكفوفين، يوم السبت الموافق 3/7/2021، على موقع وزارة التربية والتعليم.

ويمكن لمن يهمه الأمر من طلاب الثانوية العامة ، تحميل امتحانات المواد الغير مضافة للمجموع عبر الرابط التالي: http://moe.gov.eg

جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم قد سبق وأوضحت أن امتحانات الثانوية العامة في المواد التي لا تضاف للمجموع على شكل (بوكليت) يقوم طلاب الثانوية العامة بطباعته من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة ، ثم الإجابة عليه ، ثم تسليمه للسيد رئيس لجنة السير في أول أيام الامتحان تمهيدًا لتسليمها للجنة النظام والمراقبة المختصة.

بالنسبة لطلاب المدارس الدولية

فقد أوضحت وزارة التربية والتعليم ، أنه سيكون التسليم للجنة النظام والمراقبة المختصة عن طريق مندوب المدرسة.

بالنسبة للطلاب المكفوفين

سيتم إتاحة الامتحانات على الموقع الرسمي للوزارة (نسخة مبصر) وتسليم الطالب فى أول أيام الامتحان (نسخة برايل) أوراق إجابة وللطالب الحق في الاختيار بين الإجابة على تلك المواد بمرافق أو اجابتها بطريقة (برايل).

بالنسبة لمادة اللغة العربية لطلاب المدارس الدولية

سيتم إتاحتها (كراسة الأسئلة) على الموقع الإلكتروني للوزارة بعد أداء طلاب المدارس الرسمية والخاصة لها طبقًا للجدول المعلن ، على أن يتم الإجابة عليها فى نفس ورقة الأسئلة، وتكون طريق تسليمها للجنة النظام والمراقبة عن طريق مندوب المدرسة أسوة بمواد التربية الدينية والتربية الوطنية.