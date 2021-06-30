في ذكراها الثامنة.. نواب البرلمان يتحدثون عن ثورة 30 يونيو: أعادت لمصر مكانتها على الساحة الدولية وأجهضت مخططات قوى الشر

رئيس شباب النواب:

30 يونيو أعادت لمصر مكانتها على الساحة الدولية

برلماني :

30 يونيو ثورة عظيمة أجهضت مخططات قوى الشر

رئيس المؤتمر:

30 يونيو علامة فارقة في التاريخ المصري لم ولن تتكرر

برلمانية:

فخورون بـ 8 سنوات أعادت شمس مصر للشروق بنور الإنجازات

تحل علينا اليوم الذكرى الثامنة للثورة المجيدة 30 يونيو، والتي غيرت مسار الدولة المصرية إلى الأفضل، وانقذتها من حكم الاخوان قبل سقوطها إلى الهاوية، وأكد أعضاء البرلمان أن الثورة أعادت الأمور إلى نصابها بعد ان كادت تسقط للهاوية، مؤكدين أن الرئيس السيسي كان على قدر الثقة التي أعطاها الشعب المصري له، وقام بتحقيق الكثير من الانجازات.

بداية قال النائب محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن ثورة 30 يونيو التي خرج فيها المصريون بالملايين، بكل طوائفهم، ساهمت في عودة مصر للمصريين جميعا، مهنئا الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري بذكري الثورة المجيدة.

وأكد رئيس لجنة الشباب في بيان له، أن جيش مصر العظيم كان على عهده ووعده، وقائد عظيم استمع لصوت الشعب لينفذ ارادة المصريين ليبدأ عهدا جديدا من البناء والإصلاح والتنمية، مشيدا بما حققته ثورة 30 يونيو من مبادرات ساهمت في توفير حياة كريمة للمواطنين ، مثل مبادرات 100 مليون صحة، والأنفاق أسفل قناة السويس، والتطور في كافة المجالات السياحية والشبابية والرياضية والتعليمية، وتطوير القري وحياة كريمة .

وأشار الي أن ثورة 30 يونيو حققت العديد من النتائج ، المهمة منها عودة مصر لصدارة المشهد العالمي من خلال وجود علاقات دولية على أعلى المستويات ، وكذلك عودة هيبة الدولة المصرية بين كل دول العالم.

وتابع :" كل ما حققته الثورة بفضل قيادة وطنية حكيمة وسواعد مصرية قوية، وأمن وأمان من درعا الوطن القوات المسلحة العظيمة وجهاز الشرطة، لتخرج لنا الجمهورية الجديدة في أبهى صورة بطلوع عام 2021 ولا تزال مصر تسير نحو الأفضل مع فجر كل يوم .

فيما هنأ الكاتب الصحفي محمد زكي، عضو مجلس النواب بمحافظة كفر الشيخ، الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري العظيم بالذكرى الثامنة لـ «ثورة 30 يونيو» المجيدة، مشيراً إلى أنها ثورة عظيمة أنقذت مصر وأجهضت مخططات قوى الشر.

وقال النائب محمد زكي، نتقدم بخالص التهاني إلى جموع الشعب المصري العظيم الأبي الشامخ في الذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو المجيدة والذي خرج بالملايين في جميع ميادين محافظات مصر يرفض حكم مكتب الإرشاد والجماعة الإرهابية، مشيراً إلى أن ثورة 30 يونيو نقطة فارقة وفاصلة في تاريخ مصر.



وأضاف، أن ثورة 30 يونيو المجيدة أطاحت بكل مخططات قوى الشر والإرهاب التي كانت تحاك ضد مصر وشعبها الأبي العظيم، مثمناً دور القوات المسلحة الباسلة في حماية الشعب المصري وثورته والتي كانت سبباً رئيسياً في نجاح هذه الثورة العظيمة.



وأشاد عضو مجلس النواب بمحافظة كفر الشيخ، بالمشروعات التنموية العملاقة التي شيدت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي في مجالات الصحة والتعليم والكهرباء والطاقة والتي تؤكد كل يوم أن مصر تسير في طريقها الصحيح نحو تحقيق التقدم والنهضة التنموية في شتى المجالات لصالح مستقبل أفضل للشعب المصري العظيم.

وتقدم الربان عمر المختار صميدة، رئيس حزب المؤتمر، ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ، بالتهنئة للقيادة السياسية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي والقوات المسلحة وجميع أفراد الشعب المصري بمناسبة الذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو المجيدة، مؤكدا أنها حدث عالمي وعلامة فارقة في التاريخ المصري لم ولن تتكرر.

وأكد صميدة في بيان له، أن 30 يونيو ملحمة وطنية سطرتها إرادة ووعي الشعب المصري للقضاء على الإرهاب والفوضى التي تسببت فيها جماعة الإخوان الإرهابية، مشيدا بدور القوات المسلحة المصرية بقيادة الفريق عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع وقتها، والذي استجاب لإرادة الشعب ولبى نداء جميع طوائفه وأنقذ مصر من محاولة الاختطاف التي تعرضت لها من جماعة الإخوان والقوى المتطرفة.

وأشار إلى أن هذه الملحمة الوطنية كانت سببا في قلب موازين القوى بالشرق الأوسط وتغيير مجرى أحداث التغيير من الخراب والفوضى التي تسببت فيها جماعة الإخوان إلى التنمية والجمهورية الجديدة التي بدأ الرئيس السيسي في تدشينها على مدار 7 سنوات منذ توليه رئاسة الجمهوية، لذلك كانت ثورة 30 يونيو فاصلا بين عالمين متناقضين، نجحت الدولة خلالها بإرادة المصريين وقيادة الرئيس السيسي في الانتقال من عالم الفوضى والخراب إلى عالم التنمية والاستقرار.

وشدد رئيس المؤتمر، على أن الدولة لا تزال تمضي في طريقها نحو الجمهورية الجديدة بتحقيق العديد من الإنجازات القياسية على كافة الأصعدة، متوجها بالتحية إلى جميع المصريين شعبا وجيشا على ما فعلوه في 30 يونيو وما سطروه من إنجازات وأحداث لا تزال ذكراها خالدة حتى الآن، نستعيدها عاما بعد عام.

وهنأت النائبة هيام الطباخ، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعضو مجلس النواب عن حزب «مصر الحديثة» بمحافظة كفر الشيخ، الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري العظيم بالذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو المجيدة.

وقالت النائبة هيام الطباخ، إن ثورة 30 يونيو - حقيقة - ستظل عالقة في الأذهان بإرادة شعب حر ومصداقية قيادة واعية، مضيفة «فخورون بـ 8 سنوات أعادت شمس مصر مرة أخرى للشروق بنور الإنجازات التي يقرها القاصي والداني»

وأضافت عضو مجلس النواب بمحافظة كفر الشيخ، «نقول لشهداء الوطن الذين ضحوا بأرواحهم من أجلنا : لن ننساكم أبداً.. عاشت مصر بقيادتها وشعبها أبية قوية .. تحيا مصر».