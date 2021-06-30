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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

ما أقبلش مهما آذيتني.. حسام حبيب يرد على والده في رسالة مؤثرة|شاهد

صدى البلد

رد الفنان حسام حبيب على والده عبر حسابه على موقع فيسبوك، بعدما وجه الأخير رسالة له على مواقع التواصل الإجتماعي.

 

وكتب حسام حبيب :"وأنا ما أقبلش أبدا انك تقول على نفسك عجوز خرف بحكم السن لأني زي ما بغير على بيتي ومراتي برده غصب عني بغير على أبويا مهما أذتني ومهما عملت لانك عارف اني عمر ماهمني رأى حد فيا يهمني بس رضا ربنا عني و انا هاعمل زي ربنا سبحانه و تعالى امرني ( وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا )

وبعث حسين حبيب، والد الفنان حسام حبيب، برسالة لنجله وزوجته النجمة شيرين عبد الوهاب، عبر حساب جديد له على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، بعد تسريب التسجيل الصوتى له واتهامه لابنه بأنه متحكم فى كل أموال شيرين. 

وكتب: "أنا بشكر الإعلامية نضال الأحمدية إنها ساهمت ولو بطريق غير مباشر فى عودة الابن الضال وأخيرا نطق وأنا فرحت فرحة اللواء بابنه لما نطق فى فيلم الدادة دودى فى لحظة خسف القمر حسام وانجذب لشمس النجمة زوجته وأصبح من المجاذيب ساب مدرسته ورمى كراسته وانشغل بيها ومشاكلها وأعمالها وذهبت نجوميته مع شمس نجوميتها الساطعة واستسلم فى ظل هذه النجومية والقبول الإلهى وحب الناس الطاغى لزوجته فى عشق لم يحدث منذ أيام أم كلثوم وهى تستحقه عن جداره".

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وأضاف: "أصبح من مجاذيب شيرين واهتم بعملها ونسى عمله بس أنا بفكر نجمة مصر والعالم العربى الأولى اللى أنا من عشاق فنها بوعدها ليا قبل جوازهما أنها لن تقبل بنجومية أقل منها لزوجها وإن لم يكن أكتر منها كمان وإنتى باعترافك إن الراجل ده أعطى ولم يأخذ طوال ثلاث أعوام ونصف".

وتابع: "أنا بطالبك بوعدك رجعيه لجمهوره مش أكتر وفرغيه لعمله وكفاية عليه أربع سنوات من الغياب، وأنا كنت لا أبرئ حسام من هذا الاختفاء لأنه مش معنى إنه مهتم بمشاكل عمل زوجته إنه يهمل عمله دى حجة البليد الكسول أما عن نفسى آسف لكل ما بدر منى وماينفعش واحد فى مكانتى ولا سنى ينقاض لألعاب السيدة نضال وهوايتها فى تدبير المؤامرات على العموم المسامح كريم وبقولها إن مجرد النشر بدون موافقه الشخص جريمة من جرائم الإنترنت وتصل عقوبتها فى مصر لثلاث سنوات سجن".

واختتم رسالته قائلا: "بس أنا هاشتكيكى فى محكمة حسبيى الله ونعم الوكيل وأفوض أمرى إلى الله لإنى اتعودت لما باخد حقى بإيدى ربنا بيدينى على قد إيدى ولما بفوضة بيدينى على قد إيده هو والمرة الجاية مش عايزينك تتعبى نفسك وتقعدى 6 أشهر فى الإعداد إنتى بس قوليلى وأى خدمة وأى فضائح.. وأخيرا أنا آسف لكل هذه الضجة وكل هذه الآلام التي سبتتها لأقرب الناس ليا بسبب عجوز خرف بحكم السن".

حسام حبيب الفنان حسام حبيب فيسبوك رسالة عجوز

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