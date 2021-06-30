برلماني: كلمة السيسي في ذكرى 30 يونيو قمة الصراحة والمسؤولية والتطلع للمستقبل

أكد النائب عمرو القطامي عضو مجلس النواب، الأهمية الكبيرة التي تنطوي عليها كلمة الرئيس السيسي، اليوم بمناسبة العيد الثامن لثورة 30 يونيو المجيدة، مضيفا إنها جاءت كاشفة للجهود الهائلة التي بذلتها مصر بعد نجاح ثورة 30 يونيو للتغلب على عوائقها واللتصدي للإرهاب ورفع راية الوطن.

وقال القطامي خلال تصريحات له اليوم، أن كلمة الرئيس السيسي أوضحت مدى اعتزاز الدولة المصرية، بهذا الحدث التاريخي العظيم الذي غير صورة الوطن، واقتلع الإرهاب والتطرف وأعاد الوسطية والمدنية والحضارة للبلاد.

واشار عضو البرلمان لما قاله الرئيس في كلمته، من أن ثورة الثلاثين من يونيو، مثلت نموذجًا فريدًا في تاريخ الثورات الشعبية، وجسدت معاني وقيمًا غالية أهمها قدرة الشعب المصري على تجاوز ما يتعرض له من تحديات بوحدته واصطفافه.

مواجهة التحديات

كما كشف الرئيس السيسي، أن الدولة واجهت كل هذه التحديات بكافة قوتها الشاملة، من قوات الجيش والشرطة لمحاصرة الارهاب وكسر شوكته، علاوة على تحدي بناء الوعي بما تواجهه مصر من مخاطر والادراك الواقعي بحقيقة الظروف وسبل حل المشاكل.

وشدد القطامي على أن كلمة الرئيس السيسي في 30 يونيو، في قمة الصراحة والمسؤولية والتطلع للمستقبل وتجديد العهد للمصريين بمواصلة البناء.