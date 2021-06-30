عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: كلمة السيسي في ذكرى 30 يونيو قمة الصراحة والمسؤولية والتطلع للمستقبل

النائب عمرو القطامي
النائب عمرو القطامي

أكد النائب عمرو القطامي عضو مجلس النواب، الأهمية الكبيرة التي تنطوي عليها كلمة الرئيس السيسي، اليوم بمناسبة العيد الثامن لثورة 30 يونيو المجيدة، مضيفا إنها جاءت كاشفة للجهود الهائلة التي بذلتها مصر بعد نجاح ثورة 30 يونيو للتغلب على عوائقها واللتصدي للإرهاب ورفع راية الوطن.

 

وقال القطامي خلال تصريحات له اليوم، أن كلمة الرئيس السيسي أوضحت مدى اعتزاز الدولة المصرية، بهذا الحدث التاريخي العظيم الذي غير صورة الوطن، واقتلع الإرهاب والتطرف وأعاد الوسطية والمدنية والحضارة للبلاد.

30 يونيو .. 3 اختبارات حاسمة فشلت فيها الجماعة الإرهابية عجلت برحيلها

وزيرة التضامن تهنىء الرئيس والجيش والشعب بمناسبة ثورة ٣٠ يونيو

واشار عضو البرلمان لما قاله الرئيس في كلمته، من أن ثورة الثلاثين من يونيو، مثلت نموذجًا فريدًا في تاريخ الثورات الشعبية، وجسدت معاني وقيمًا غالية أهمها قدرة الشعب المصري على تجاوز ما يتعرض له من تحديات بوحدته واصطفافه.

مواجهة التحديات 

كما كشف الرئيس السيسي، أن الدولة واجهت كل هذه التحديات بكافة قوتها الشاملة، من قوات الجيش والشرطة لمحاصرة الارهاب وكسر شوكته، علاوة على تحدي بناء الوعي بما تواجهه مصر من مخاطر والادراك الواقعي بحقيقة الظروف وسبل حل المشاكل.

وشدد القطامي على أن كلمة الرئيس السيسي في 30 يونيو، في قمة الصراحة والمسؤولية والتطلع للمستقبل وتجديد العهد للمصريين بمواصلة البناء.

30 يونيو ثورة 30 يونيو مجلس النواب الرئيس السيسي الشعب المصري

ترشيحاتنا

مدحت شلبي معلقًا لـ مباراة الأهلي وبيراميدز

في مباراة ودية.. كوكا يسجل لـ أولمبياكوس أمام سيسكا صوفيا

يسقط حكم المرشد.. أحمد موسى يهتف بلادي بلادي

منتخب مصر للشباب يواجه السعودية في نصف نهائي كأس العرب

التموين تبدأ صرف مقررات السلع عن شهر يوليو غدا الخميس

أحمد موسى: 33 مليون مصري شاركوا في ثورة يونيو رغم تهديدات الإخوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصرع ضابط ومعاون شرطة واصابة مجندين فى إنقلاب سيارة برفقة محافظ البحر الأحمر

قرار جديد رسمي من الكاف بشأن نهائي إفريقيا بين الأهلي وكايزر تشيفز

محمد صلاح خارج قائمة منتخب مصر بأولمبياد طوكيو.. تعرف على التفاصيل

عمل متواصل بلا كلل.. إنجازات الرئيس السيسي في 7 سنوات.. فيديو

التعليم: إتاحة امتحانات المواد غير المضافة للمجموع لطلاب الثانوية على الموقع ..3 يوليو

"العربية": اتفاق مبدئي بين إيفرجيفن وهيئة قناة السويس

مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة يزف بشرى للمواطنين

النائب العام: التحفظ على أموال حسن راتب وعلاء حسانين وحبس 19 متهمًا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عملات زمان.. خمسون قرشا حائرة بين الفراعنة والمسلمين

30 صورة ترصد احتفالية البالون الطائر بالأقصر بذكرى ثورة يونيو

" القباج " تكرم الأعمال الدرامية الداعمة لقضية التوعية بمشكلة المخدرات.. صور

على متن خطوط تركية| ضبط هيروين ومواد مخدرة مع راكبين في مطار شرم الشيخ

فيديو

قاعدة 3 يوليو البحرية| القوات المسلحة تكشف عن أحدث قواعدها العسكرية

هدية الرئيس.. رسائل أمل من السيسي للمصريين في ذكرى 30 يونيو

حسام حبيب ليس الوحيد.. أشهر خلافات الفنانين مع آبائهم

فيديوجراف|مسلم.. تعيين ساجد جافيد وزيرا للصحة البريطانية

المزيد

ساحة رأي

جمال قرين يكتب: 30 يونيو وتصحيح المسار

د.فتحي حسين يكتب: ذكري ثورة 30 يونيو وارادة شعب 

فيروز نبيل تكتب: ثورة 30 يونيو وتصحيح المسار

محمود البسيوني يكتب: عزيزتي

مصطفى الشيمى يكتب: تصحيح الفهم فى تفسير الحلم يكشف الخفايا

محمد عامر يكتب: المدن الجديدة في مصر.. وصناعة التنمية العمرانية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

30 يونيو انتصار لإرادة المصريين

مروة لطفي

30 يونيو.. ثورة هوية وطنية

شريف سمير

الصورة فعلا حلوة!

بهجت العبيدي

في ذكرى ٣٠ يونيو.. الاصطفاف الوطني

المستشار أسـامة الصعيدي

ثورة 30 يونيو قبلة الحياة للهوية المصرية

محمد نوار

حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا

هويدا دويدار

انتهاك منصات التواصل للقيم المجتمعية

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: صراع البلوكتشان الدولى

اﻟﻤﺰﻳﺪ