التموين تبدأ صرف مقررات السلع عن شهر يوليو غدا الخميس

تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية صرف السلع التموينية المدعمة لأصحاب البطاقات لشهر يوليو غدا الخميس، من خلال بقالي التموين والمنافذ الأخرى المعتمدة من الوزارة، حيث يتم الصرف بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقة وهو 50 جنيها.

وتساءل كثيرون حول مصير الأفراد في بطاقات التموين عقب رفع الحد الأدنى للأجور والمرتبات، سواء للقطاع الحكومي في أول يوليو المقبل، وأيضا رفع الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص أول العام المقبل 2022، وترطزت التساؤلات حول الفئات الجديدة التي سوف تستطيع استخراج بطاقات تموينية جديدة ومن لا يستطيع ذلك بعد رفع الحد الأدنى للأجور والمرتبات؟.

وحول الأمر أكدت وزارة التموين أن رفع الحد الأدنى للمرتبات إلى 2400 جنيه لا يعني حذف الشخص الذي زاد راتبه من بطاقات التموين، موضحا أنه اعتبارا من يوم 1 يوليو أصبح الحد الأدني 1500 جنيه للمعاشات، و2400 جنيه للموظفين، وذلك بحسب هيئة التأمينات والمعاشات.

وشدد على أنه لا حذف لأي شخص مسجل بالفعل بـ التموين وحده الأدنى أكثر من ذلك، ولكن لن يتم إضافة شخص جديد فوق الحد المسموح من قبل الوزارة.

إضافة المواليد على بطاقات التموين



وقال الدكتور عمرو مدكور مستشار وزارة التموين والتجارة الداخلية لتكنولوجيا المعلومات، إن إضافة المواليد على بطاقات االتموين ملف مؤجل لحين ورود الاعتمادات الخاصة به، مشيرًا إلى أن كل من يتقاضى معاش يقل عن 1200 جنيه أو يتقاضى راتب يقل عن 1500 جنيه يستحق له استخراج بطاقة جديدة بعدد افراد لا يزيد عن 4 أفراد، لكن اعتبارا من أول يوليو، فإنه سيتم رفع الحد الأدنى ليصبح 1500 جنيه للمعاشات، و2400 جنيه بدلا من 1500 جنيه كحد أدنى للمرتبات.

ولفت الدكتور عمرو مدكور، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج " صباح الخير يامصر "، والذاع على فضائية الأولى ، إلى أن المواطن الموجود على تلك الفئات ، من حقة أن يضيف عدد أكبر من الأفرد ، فبدلا من فردين ، يمكنه أن يضيف أربعة أفراد.

وأكد مستشار وزارة التموين والتجارة الداخلية لتكنولوجيا المعلومات أنه لا حذف لفئات قديمة، خاصة أصحاب الرواتب الأكثر من 1400 جنيه، والبند يهدف لإضافة أفراد جديدة، وذلك من خلال بوابة مصر الرقمية.

وأكد أن وزارة التموين تحمل على عاتقها إيصال الدعم إلى مستحقيه خاصة بعد ربط قواعد بيانات الدولة إلكترونيا والتحول الرقمي، مضيفا صدرت توجيهات من وزير التموين من أجل ضم الفئات الأولى بالرعاية في منظومة بطاقات التموين".

وتابع عمرو مدكور: "منذ 2017 بدأنا في تنفيذ القرار الاستثنائي بضم مجموعة من المواطنين الاقل دخلا في منظومة التموين ، والفئات الاولى بالرعاية"، مضيفا:" بعد رفع الحد الادنى للأجور من 1500 جنيه وحتى 2400 جنيه والمعاشات، أصبح مستحق لهذه الشريحة الأولى بالرعاية استخراج بطاقة جديدة لأول مرة في حال عدم امتلاك رب الأسرة لـ بطاقة تموينية، وفي حال امتلاك رب الاسره بطاقة تموينية يستحق له رفع البطاقة لـ 4 أفراد بحد أقصى ".

واكمل عمرو مدكور:" بعد رفع المعاشات من 1200 جنيه لـ 1500 جنيه أصبح مستحق لهذه الشريحة الاولى بالرعاية استخراج بطاقات تموينية، لافتا دعم الخبز يكلف الدولة أكثر من 50 مليار جنيه وتكلفة رغيف الخبز حوالي 65 قرش ويتم بيعه للمواطن بـ 5 قروش ورغيف الخبز يكلف الدولة أكثر من 60 قرش ولدينا ما يقرب من 73 مليون مواطن يحصل على دعم الخبز".