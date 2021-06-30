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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

شاهد.. كواليس مران الأهلي الأخير استعدادا لمواجهة بيراميدز بالدوري

صدى البلد

أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، قائمة الفريق الأول لكرة القدم، استعدادًا لمواجهة فريق بيراميدز مساء غدٍ الخميس في الدوري الممتاز.

 

وضمت القائمة التي أعلن عنها بيتسو  موسيماني كل من محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير في حراسة المرمي ومعهم محمود وحيد ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وبدر بانون وسعد سمير وعلي معلول وحمدي فتحي وعمرو السولية وحسين الشحات وأليو ديانج وأفشة وأكرم توفيق وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي ومحمود كهربا ومروان محسن ومحمد شريف وصلاح محسن.

وكان بيتسو موسيماني، قد عقد محاضرة فنية بالفيديو للاعبي الأهلي، قبل مران الفريق الجماعي، الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.

 

وحرص بيتسو موسيماني على إلقاء محاضرة فنية بالفيديو مع لاعبي الفريق، للحديث عن مباراة بيراميدز، وللتأكيد على العديد من الأمور الفنية الخاصة بالمباراة، وتحديد نقاط القوة والضعف في الفريق المنافس قبل مواجهة الغد. 

وأكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي غياب أيمن أشرف مدافع الفريق عن مباراة بيراميدز في الدوري الممتاز بسبب الإيقاف.

وأوضح عبد الحفيظ أن أيمن أشرف يغيب عن لقاء بيراميدز في الدوري مساء غد، بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

واختتم الأهلي تدريباته مساء اليوم استعدادًا لمواجهة فريق بيراميدز في الدوري الممتاز والمحدد لها التاسعة مساء غدٍ الخميس على ملعب «الأهلي وي السلام».

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بيتسو موسيماني فريق بيراميدز الدوري الممتاز محمد الشناوي محمود وحيد حمدي فتحي سيد عبد الحفيظ

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