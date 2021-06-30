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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

نتيجة الدبلوم الخاص لإعداد المعلم بتربية عين شمس عبر هذا الرابط

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

اعتمد  الدكتور ماجد ابو العينين عميد كلية تربية جامعة عين شمس نتيجة الدبلوم الخاص لإعداد المعلم فى الآداب والعلوم دور مايو 2021 ويمكن للطلاب معرفة النتيجة من خلال هذا اللينك اضغط هنا .

 

وقال الدكتور ماجد أبو العينين القائم بعمل عميد كلية تربية جامعة عين شمس، إنه سيتم  فتح باب التقدم لأول دبلومات مهنية متخصصة لإعداد الكوادر للعمل بمدارس المتفوقين في العلوم والرياضيات stem الدبلوم المهنية لإعداد المعلم (لخريجي أقسام العلمية )الدبلوم المهنية لإعداد القيادات (لخريجي جميع الأقسام ).

 

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رئيس جامعة عين شمس يتقدم بالتهنئة بالذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو

 

وأضاف الدكتور ماجد  عميد كلية تربية جامعة عين شمس ان التسجيل اعتبارا من يوم بداية من شهر أغسطس من كل عام ولمدة شهر ونصف علما بان العدد محدود .

 

وأوضح عميد الكلية خلال تصريحاته لصدي البلد شروط وموعد التقديم  وهي كالتالي :


١_الحصول علي مؤهل تربوي من احدي الجامعات المصرية بتقدير جيد


٢_اجتياز اختبار اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي او شهادة iCdl


٣_ملف يحتوي الشهادات الدراسية صورة بطاقة القومي القومي ٣صور شخصية حديثة الموقف من التجنيد للرجال

٤_ يسدد الطالب مصروفات الدبلومة (٥١٩٥+٢٥٠اختبار )

٥_وعلي الراغبين في القادم سرعة التوجه الي أدرك الدراسات العليا بالكلية

 

الجدير بالذكر تفقد صباح اليوم الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس يرافقه الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور أحمد جلال عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس والدكتور هشام الحريري وكيل كلية الزراعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور ولاء عبد الغني وكيل كلية الزراعة لشئون الدراسات العليا والدكتور نبيل المدني وكيل كلية الزراعة لشئون المجتمع وتنمية البيئة وعددا من أعضاء هيئة التدريس المقر الإدارى لكلية الطب البيطري الجديدة التى ستبدأ الدراسة بها فى العام الدراسي القادم ٢٠٢١/٢٠٢٢ بحرم كلية الزراعة بجامعة عين شمس.
 

وقام بالاجتماع بأعضاء هيئة التدريس الموكل إليهم وضع خطة وهيكل كلية الطب البيطري جامعة عين شمس  وهم: الدكتور احمد خفاجي رئيس قسم البكتيريا والمناعة والفطريات السابق بجامعة قناة السويس والمشرف العام على كلية الطب البيطرى ، الدكتور خالد صلاح الدين محمد المشرف علي قسم الحيوان والأمراض المعدية ، ا.د حمزة محمد ابراهيم المشرف علي قسم البكتيريا والمناعة ،  ا.د سعيد كمال ابو الغيط مدير وحدة القياس والتقويم الإلكتروني.


وثمن الدور الذي يقومون به  واستمع لمقتراحاتهم بهذا الصدد.


و تضمنت الزيارة تفقُد المبني الإداري المخصص لكلية الطب البيطري ومعمل التشريح الجديد، كما تفقد الحضور بعض المعامل المنشأة حديثا للطلاب مثل معمل البايولوجي ١ ومركز الثروة الميكروبية والصوبات الزراعية الجديدة  بالكلية ومركز تنمية الفراولة ووحدة السمية الميكروبية ومزرعة الخضر وحضانات الثروة السمكية ومقر جمعية الرعاية الاجتماعية.

 

جامعة عين شمس كلية تربية جامعة عين شمس عميد كلية تربية جامعة عين شمس رئيس جامعة عين شمس الدكتور محمود المتيني

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