أكره المدرسة وأخشى الوحدة .. هدى المفتي تكشف أسرار الطفولة وحياتها العاطفية

أكره المدرسة وأخشى الوحدة .. هدى المفتي تكشف أسرار الطفولة وحياتها العاطفية
كشفت الفنانة الشابة هدى المفتي أسرار طفولتها وحياتها العاطفية، مشيرة إلى أنها تكره أيام المدرسة ولا تفضل الحديث عنها، كما مرت بكثير من التجارب العاطفية في حياتها.
تحدثت "المفتي" في أحد لقائتها، عن الجوانب الإنسانية المؤثرة في حياتها سواء على الصعيد الشخصي أو المهني.
وتقول عن أيام الطفولة إنها دومًا ما كانت تطرح تساؤلات كثيرة وتحتاج تفسيرات لكل ما يحدث حولها.
تلفت إلى أنها لم يكن لها أصدقاء مقربين خلال فترة الطفولة، لكنها تحب أسرتها وتفضل اللعب والتجمعات العائلية.
وفي سياق متواصل بسؤالها عن أكثر الأشياء التي تخشاها في حياتها، تعبر هدى المفتي بأنها تخاف من الشعور بالوحدة.
أخر الأعمال
يجدر الإشارة بأن آخر أعمال هدى المفتي الفنية، بطولة فيلم "ديدو..أرجوك لا تفعصني سهوا"، بالاشتراك مع النجوم كريم فهمي، أحمد فتحي، حمدي المرغني، بيومي فؤاد، محمد ثروت، وهو من فكرة وإنتاج كريم السبكي ومحمد أحمد السبكي، ويأتي تأليف كريم فهمي، وإخراج عمرو صلاح.