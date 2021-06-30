عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

منتخب مصر للشباب يواجه السعودية في نصف نهائي كأس العرب

منتخب الشباب
منتخب الشباب

يواجه منتخب الشباب مواليد 2003 نظيره السعودي، ضمن مُباريات نصف نهائي كأس العرب، والمُقامة في مصر خلال الفترة الحالية.

يأتي ذلك؛ بعد تأهل كل من المنتخب الوطني للشباب تحت قيادة محمود جابر، ومنتخب السعودية؛ بعد الفوز على السنغال، اليوم، ضمن مُباريات ربع النهائي.

وحقق مُنتخب الشباب الفوز، أمس، على نظيره، طاجيكستان، ضمن مُباريات دور الـ8 بثلاثة أهداف دون رد، ليستمر في سلسلة انتصاراته، بعدما فاز في 3 مباريات في دور المجموعات أمام كل من “النيجر، الجزائر، موريتانيا”.

عملية جراحية لـ لاعب المنتخب الوطني

وخضع عبد الرحمن رشدان، لاعب المنتخب الوطني للشباب، لعملية جراحية، اليوم؛ لتثبيت عظمة الوجه.

جاء ذلك، بعد أن أصيب اللاعب، أمس، بكسر في إحدى عظام الوجه، خلال مباراة الفريق أمام طاجيكستان التي انتهت بفوز مصر 3-0 وتأهلها للدور قبل النهائي لبطولة كأس العرب للشباب.


وأكد الدكتور هاجد هاني طبيب المنتخب أن حالة اللاعب مطمئنة بعد نجاح العملية ، ولم يتحدد بعد موعد عودته إلى الملاعب .
 

وفي سياٌق آخر استضاف الاتحاد المصري لكرة القدم خلال مباراة الفراعنة الشباب بكأس العرب للشباب النجمين الكبيرين الجزائري حكيم ميدان والمغربي نور الدين نايبت على هامش مباراة منتخبي بلديهما في البطولة ضمن دور الثمانية.

ويرأس النجمان الكبيران كل منهما بعثة منتخب بلاده، في بطولة كأس العرب التي تقام في مصر والمقرر انتهاؤها يوم 6-7.

 منتخب مصر للشباب مواليد 2003 فاز على نظيره الموريتاني بنتيجة 4 / 1، فى الجولة الثالثة والأخيرة بالدور الأول لبطولة كأس العرب التي تقام فى مصر، لتتصدر مصر قمة المجموعة  بعد الفوز على النيجر 2 / 0 ، على الجزائر بهدف دون رد.

يذكر أن عبد الرحمن رشدان لاعب منتخب مصر للشباب تعرض لإصابة خلال مباراة طاجيكستان ، وتم نقله إلى المستشفى في سيارة إسعاف خلال المباراة التي شهدت فوز المنتخب الوطنى 3 / 0  ليتأهل إلى دور الأربعة للبطولة العربية التي تستضيفها مصر حتى 7 يوليو المقبل.

السعودية منتخب منتخب مصر الاتحاد المصري منتخب الشباب كرة القدم محمود جابر الاتحاد المصري لكرة القدم

ترشيحاتنا

خالد ميري: ثورة 30 يونيو عظيمة..والرئيس السيسي قام بتنمية شاملة..فيديو

مدحت شلبي معلقًا لـ مباراة الأهلي وبيراميدز

في مباراة ودية.. كوكا يسجل لـ أولمبياكوس أمام سيسكا صوفيا

يسقط حكم المرشد.. أحمد موسى يهتف بلادي بلادي

منتخب مصر للشباب يواجه السعودية في نصف نهائي كأس العرب

التموين تبدأ صرف مقررات السلع عن شهر يوليو غدا الخميس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصرع ضابط ومعاون شرطة واصابة مجندين فى إنقلاب سيارة برفقة محافظ البحر الأحمر

قرار جديد رسمي من الكاف بشأن نهائي إفريقيا بين الأهلي وكايزر تشيفز

محمد صلاح خارج قائمة منتخب مصر بأولمبياد طوكيو.. تعرف على التفاصيل

عمل متواصل بلا كلل.. إنجازات الرئيس السيسي في 7 سنوات.. فيديو

التعليم: إتاحة امتحانات المواد غير المضافة للمجموع لطلاب الثانوية على الموقع ..3 يوليو

"العربية": اتفاق مبدئي بين إيفرجيفن وهيئة قناة السويس

مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة يزف بشرى للمواطنين

قاعدة 3 يوليو البحرية| القوات المسلحة تكشف عن أحدث قواعدها العسكرية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عملات زمان.. خمسون قرشا حائرة بين الفراعنة والمسلمين

30 صورة ترصد احتفالية البالون الطائر بالأقصر بذكرى ثورة يونيو

" القباج " تكرم الأعمال الدرامية الداعمة لقضية التوعية بمشكلة المخدرات.. صور

على متن خطوط تركية| ضبط هيروين ومواد مخدرة مع راكبين في مطار شرم الشيخ

فيديو

قاعدة 3 يوليو البحرية| القوات المسلحة تكشف عن أحدث قواعدها العسكرية

هدية الرئيس.. رسائل أمل من السيسي للمصريين في ذكرى 30 يونيو

حسام حبيب ليس الوحيد.. أشهر خلافات الفنانين مع آبائهم

فيديوجراف|مسلم.. تعيين ساجد جافيد وزيرا للصحة البريطانية

المزيد

ساحة رأي

جمال قرين يكتب: 30 يونيو وتصحيح المسار

د.فتحي حسين يكتب: ذكري ثورة 30 يونيو وارادة شعب 

فيروز نبيل تكتب: ثورة 30 يونيو وتصحيح المسار

محمود البسيوني يكتب: عزيزتي

مصطفى الشيمى يكتب: تصحيح الفهم فى تفسير الحلم يكشف الخفايا

محمد عامر يكتب: المدن الجديدة في مصر.. وصناعة التنمية العمرانية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

30 يونيو انتصار لإرادة المصريين

مروة لطفي

30 يونيو.. ثورة هوية وطنية

شريف سمير

الصورة فعلا حلوة!

بهجت العبيدي

في ذكرى ٣٠ يونيو.. الاصطفاف الوطني

المستشار أسـامة الصعيدي

ثورة 30 يونيو قبلة الحياة للهوية المصرية

محمد نوار

حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا

هويدا دويدار

انتهاك منصات التواصل للقيم المجتمعية

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: صراع البلوكتشان الدولى

اﻟﻤﺰﻳﺪ