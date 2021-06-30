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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى: 33 مليون مصري شاركوا في ثورة يونيو رغم تهديدات الإخوان

احمد موسى
احمد موسى

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الجماعة الإرهابية المجرمة فى 30-6، هددت المصريين، بالتخريب والقتل، ولكن المصريين لا يخافون من أحد، والجميع دافع عن مصر.


وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه يتذكر كل ما حدث فى ثورة يونيو، وقدم موسى الشكر للرئيس السيسي، الذى دافع عن مصر.

 

وكشف أحمد موسى، أن الجميع فى مثل هذا اليوم، منذ 8 سنوات كانوا يقفون فى الشوارع ويقولون يسقط حكم المرشد، و إنزل يا سيسي، وفى مثل هذا اليوم من كل عام سيهتف هو “بلادى بلادي”.

 

 


ولفت إلى أن المصريين فى جميع المحافظات خرجوا، وقالوا ارحل يا مرسي، يسقط حكم المرشد، يسقط الإخوان.


وأشار إلى أن هناك أكثر من 33 مليون مواطن خرجوا فى وقت واحد، مؤكدًا : " اللى كان مش قادر ينزل من بيته كان بيقعد بالكرسي فى الشارع".
 

وعرض الإعلامي أحمد موسي، صور من ثورة 30-6، و خروح المواطنين فى الشارع.

أحمد موسى الجماعة الارهابية صدى البلد ثورة يونيو السيسي

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