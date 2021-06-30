عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سلطنة عمان.. قرار عاجل من وزارة العمل بشأن الوافدين

سلطنة عمان
سلطنة عمان

أصدرت  وزارة العمل العمانية قرارا عاجلا يقضي  بتمديد العمل بتراخيص استقدام القوى العاملة غير العمانية المنتهية حتى تاريخ 2021/9/30.

وذكرت الوزارة العمانية في بيان مقتضب لها ان ذلك يأتي  من منطلق التسهيلات التي تقدمها الوزارة لشركات ومنشآت القطاع الخاص لمواجهة التأثيرات الناجمة عن فيروس كورونا (كوفيد19).

وكانت وزارة التجارة والصناعة العمانية وترويج الاستثمار في عمان ، كشفت في وقت سابق، عن برنامج "إقامة مستثمر"، والذي يمنح المستثمرين والمتقاعدين الأجانب حق الإقامة الطويلة في السلطنة، وسيتم البدء في تفعيل هذا البرنامج خلال شهر سبتمبر القادم عن طريق مركز خدمات الاستثمار بالوزارة إلكترونياً بعد استكمال كافة الإجراءات المتعلقة بالمشروع.

txt

سفير عمان في مصر يبحث مع نظيره الفلسطيني تعزيز التعاون الثنائي

txt

سلطنة عمان تحقق قفزة كبيرة في مجال الفضاء السيبراني


وتأتي هذه الخدمة العُمانية الجديدة، ضمن خطة التحفيز الاقتصادي وسعياً لتحقيق أهدافها المتعلقة بالحوافز المحسنة لبيئة الأعمال، ويهدف البرنامج لتسهيل منح الإقامة للمستثمرين الراغبين بالاستثمار في عُمان بحيث تبلغ مدة الإقامة 5 أو 10 سنوات قابلة للتجديد مع الالتزام بالإجراءات والضوابط المنظمة لذلك، بالإضافة إلى دعم الجهود التكاملية لتعزيز بيئة الاستثمار في السلطنة وجلب الاستثمارات النوعية وفق ضوابط واضحة ومحددة.

 

وجاء الإعلان عن هذا البرنامج الجديد، خلال اجتماع عُقد صباح اليوم في مسقط، برئاسة قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العُماني، وبحضور عدد من ممثلي الجهات المعنية بالسلطنة.

 

وتم خلال الاجتماع مناقشة آلية تفعيل البرنامج والضوابط والشروط، وطرح المزايا والحوافز التي سيتم تقديمها للمستثمرين الذين يقومون بالحصول على إحدى فئات البرنامج، وتطرق الاجتماع إلى النتائج المؤملة من برنامج "إقامة مستثمر" في جلب وتعزيز الاستثمارات النوعية التي ستسهم في نمو الناتج المحلي وتوفير فرص عمل ورفد الاقتصاد الوطني بالمشاريع ذات الجدوى الاقتصادية والمتوائمة مع ممكنات ومرتكزات وأهداف "رؤية عُمان 2040"، إضافة إلى ما يؤمل من هذه المشاريع في توطين الصناعات وجلب التقنيات الحديثة وفق خطط محكمة ومدروسة تعزز بيئة الاستثمار وتستهدف قطاعات التنويع الاقتصادي المراد التركيز عليها بحسب الخطة الخمسية العاشرة والتي تشمل الصناعة والسياحة والتعدين وقطاع الخدمات اللوجستية وقطاع الزراعة والأسماك والتعليم والصحة وتقنية المعلومات والقطاعات الممكنة المتمثلة في الاقتصاد الأخضر والدائري.

 

كما ناقش الاجتماع، ضرورة وضع مؤشرات مناسبة لتقييم وقياس عدد شركات الاستثمار الأجنبي الجديدة والأفراد المستفيدين من البرنامج وحجم الاستثمار وفرص التوظيف الجديدة للعُمانيين في إطار تعزيز الاستفادة منه وتقييم فاعليته بشكل دوري وقياس الأثر المالي والاقتصادي وتطويره بما يتناسب مع مقتضيات كل مرحلة.

فيروس كورونا سلطنة عمان وزارة العمل العمانية وافدين قرار عاجل

موضوعات متعلقة

سلطنة عمان تعلن تسجيل 3 حالات إصابة بالفطر الأسود

رغم الإرث الخليجي.. كيف نجحت سلطنة عمان فى تحقيق المساواة بين الجنسين على أرض الواقع ؟

ترشيحاتنا

خالد ميري: ثورة 30 يونيو عظيمة..والرئيس السيسي قام بتنمية شاملة..فيديو

مدحت شلبي معلقًا لـ مباراة الأهلي وبيراميدز

في مباراة ودية.. كوكا يسجل لـ أولمبياكوس أمام سيسكا صوفيا

يسقط حكم المرشد.. أحمد موسى يهتف بلادي بلادي

منتخب مصر للشباب يواجه السعودية في نصف نهائي كأس العرب

التموين تبدأ صرف مقررات السلع عن شهر يوليو غدا الخميس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصرع ضابط ومعاون شرطة واصابة مجندين فى إنقلاب سيارة برفقة محافظ البحر الأحمر

قرار جديد رسمي من الكاف بشأن نهائي إفريقيا بين الأهلي وكايزر تشيفز

محمد صلاح خارج قائمة منتخب مصر بأولمبياد طوكيو.. تعرف على التفاصيل

عمل متواصل بلا كلل.. إنجازات الرئيس السيسي في 7 سنوات.. فيديو

التعليم: إتاحة امتحانات المواد غير المضافة للمجموع لطلاب الثانوية على الموقع ..3 يوليو

"العربية": اتفاق مبدئي بين إيفرجيفن وهيئة قناة السويس

مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة يزف بشرى للمواطنين

قاعدة 3 يوليو البحرية| القوات المسلحة تكشف عن أحدث قواعدها العسكرية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عملات زمان.. خمسون قرشا حائرة بين الفراعنة والمسلمين

30 صورة ترصد احتفالية البالون الطائر بالأقصر بذكرى ثورة يونيو

" القباج " تكرم الأعمال الدرامية الداعمة لقضية التوعية بمشكلة المخدرات.. صور

على متن خطوط تركية| ضبط هيروين ومواد مخدرة مع راكبين في مطار شرم الشيخ

فيديو

قاعدة 3 يوليو البحرية| القوات المسلحة تكشف عن أحدث قواعدها العسكرية

هدية الرئيس.. رسائل أمل من السيسي للمصريين في ذكرى 30 يونيو

حسام حبيب ليس الوحيد.. أشهر خلافات الفنانين مع آبائهم

فيديوجراف|مسلم.. تعيين ساجد جافيد وزيرا للصحة البريطانية

المزيد

ساحة رأي

جمال قرين يكتب: 30 يونيو وتصحيح المسار

د.فتحي حسين يكتب: ذكري ثورة 30 يونيو وارادة شعب 

فيروز نبيل تكتب: ثورة 30 يونيو وتصحيح المسار

محمود البسيوني يكتب: عزيزتي

مصطفى الشيمى يكتب: تصحيح الفهم فى تفسير الحلم يكشف الخفايا

محمد عامر يكتب: المدن الجديدة في مصر.. وصناعة التنمية العمرانية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

30 يونيو انتصار لإرادة المصريين

مروة لطفي

30 يونيو.. ثورة هوية وطنية

شريف سمير

الصورة فعلا حلوة!

بهجت العبيدي

في ذكرى ٣٠ يونيو.. الاصطفاف الوطني

المستشار أسـامة الصعيدي

ثورة 30 يونيو قبلة الحياة للهوية المصرية

محمد نوار

حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا

هويدا دويدار

انتهاك منصات التواصل للقيم المجتمعية

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: صراع البلوكتشان الدولى

اﻟﻤﺰﻳﺪ