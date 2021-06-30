طعيمه رئيسا لقطاع الناشئين بـ نادى سموحه

قرر مجلس إدارة نادى سموحه برئاسة المهندس محمد فرج عامر، تعيين الكابتن عادل طعيمة رئيسا لقطاع الناشئين والقطاع الموازى وتعيين الكابتن محمود صبحى نائبا لرئيس قطاع الناشئين والقطاع الموازى.



وشغل طعيمه سابقا رئاسة قطاع الناشيين بالنادي الأهلي .



كما تقرر تعيين الكابتن صلاح الناهى رئيسا لقطاع البراعم ومدارس تنمية المواهب والأكاديميات، والكابتن رماح ابوزيد نائبا رئيس القطاع للبراعم، مع احتفاظ الكابتن جمال زكي والكابتن إسلام هاني وجميع العاملين في القطاعين بمناصبهم.

وفي سياق آخر يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة لمواجهة النادي الأهلي، ضمن منافسات الجولة الـ 28 من بطولة الدوري المصري الممتاز .

وطالب أحمد سامي؛ معاونية بتقديم دراسة جيدة عن آخر لقاءات النادي الأهلي خصوصا في البطولة الإفريقية ودراسة أهم العناصر جيدا وآبرز الغيابات المتوقعه خلال اللقاء المرتقب .

ويأمل أحمد سامي في تحقيق الفوز الثاني على النادي الأهلي وضمان التواجد في المربع الذهبي، خصوصا عقب الإخفاق غير المتوقع أمام نادي الإسماعيلي في الجولة الماضية.

ومن المتوقع آن يخوض أحمد سامي المباراة القادمة أمام النادي الأهلي بتكتيك مختلف خصوصا في ظل الحالة الفنية التي يعيشها لاعبي النادي الآهلي في الوقت الحالي .

وحرص أحمد سامي المدير الفني لسموحة، على عقد أكثر من جلسة مع لاعبيه خلال الأيام الماضية قبل خوض التدريبات لشرح الأخطاء التي وقعوا فيها خلال مباراة الإسماعيلي وتسببت في خسارة 3 نقاط غالية .

كما حرص سامي على تحفيز لاعبيه ورفع معدل اللياقة الذهنية والفنية قبل مواجهة الدراويش خصوصا فى ظل قوة المنافسة على المراكز الأربعة الأولى هذا الموسم.

وحث أحمد سامى لاعبيه على ضرورة استعادة روح اللعب الجماعي التي يطبقها الفريق منذ الموسم الماضي وأن يتحلوا بالهدوء والتركيز، ويتعاملوا مع مجريات المباراة وفقا لظروفها، بما يخدم الفريق وضرورة الانتشار الجيد داخل الملعب، وعدم ارتكاب أخطاء طوال الـ90 دقيقة.



وجدد المدير الفني تحذيره إلى لاعبيه من الوقوع فريسة للغرور قبل مواجهة الأهلي، خاصة بعد الأداء العالي فى المواجهة الماضية أمام المارد الأحمر والتي انتهت بفوز سموحة بهدفين مقابل هدف فى مباراة الدور الأول.



وطلب مدرب سموحة من لاعبيه التركيز فى التدريبات خاصة وأن الباب مفتوح أمام إجراء تغييرات في التشكيلة الأساسية التى سيخوض بها مباراة الأهلي القادمة فى ظل تراجع مستوى بعض العناصر الأساسية خلال المباريات الماضية.

ووعد المهندس محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة بالإفراج عن مستحقات لاعبي الفريق في حال العودة إلي الانتصارات من جديد لضمان التواجد في المربع الذهبي لهذا الموسم .

وتعاهد لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة على العودة للانتصارات مجددا من خلال بوابة النادي الأهلي خلال اللقاء الذي يجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الـ28 من بطولة الدوري المصري

وقف مستحقات لاعبي سموحة

وفي سياق سابق قرر المهندس محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة إيقاف مستحقات لاعبي الفريق الأول عقب الهزيمة القاسية التي تلقاها أمام منافسه الإسماعيلي بثلاثية نظيفة في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الـ27 من بطولة الدوري المصري .

وأكد المهندس فرج عامر أنه سيتم خصم 50 الف جنية من كل لاعب شارك في المباراة أمام نادي الإسماعيلي بالإضافة إلي وقف مستحقات اللاعبين

ونجح الاسماعيلي في الفوز على سموحة بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الـ ٢٧ من مسابقة الدوري الممتاز.