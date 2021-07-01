خبير تربوي: تحويل الكتب الورقية إلى إلكترونية العام المقبل .. شهدنا تطورا هائلا بمنظومة التعليم خلال الأعوام الماضية.. جامعة عين شمس: بدء الدراسة بكلية الطب البيطري العام المقبل

خبير تربوي شهدنا تطور هائل بمنظومة التعليم خلال الأعوام الماضية

جامعة عين شمس: بدء الدراسة بكلية الطب البيطري العام المقبل

إعلان نتائج امتحانات الترم الثاني جميع الفرق بزراعة عين شمس خلال أسبوع



قال الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي بكلية التربية جامعة عين شمس إن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا بمنظومة التعليم، ومنذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم، شهدنا تطورا هائلا في منظومة التعليم.

وأكد الدكتور تامر تصريحاته لـ صدى البلد أن خلال جائحة كورونا تم إدارة منظومة التعليم باحترافية عالية دون أي معوقات، مؤكدا أن مصر بها كوادر قادرة على أي تحديات.

وتابع شوقي أنه سوف يتم تحويل كافة الكتب الورقية الي الكترونية من خلال المنصات الإلكترونية المتاحة للطلاب العام القادم.

وأكد أن الجامعات المصرية نجحت في تلقي الرسائل البحثية من طلاب فرق النقل بالكليات إلكترونيا خلال العام الماضي وكانت خطوة إيجابية وزادت من تنمية مهارات الطلاب العلمية والفكرية ولكن الكثير من الطلاب لجأوا إلى المكتبات لشراء أبحاث لكي يتخطوا المرحلة دون تحصيل المادة العلمية.



وتابع الدكتور تامر شوقي، إن وزارة التعليم العالي تعمل دائمًا وأبدًا الي تطوير العملية التعليمية قائلاً "عند ظهور فيروس كورونا نجحت الوزارة في تحويل التعليم التقليدي الي عن بعد دون معوقات " .

قال الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي بكلية التربية جامعة عين شمس، إن نظام الامتحان التجريبي سوف ينهي مخاوف الثانوية العامة ويعطي فرصا كبيرة للطلاب لتخطي هذه المرحلة دون ضغط نفسي موضحا أن هذا النظام به الكثير من المميزات للطلاب وأولياء الأمور.



وأضاف الخبير التربوي، خلال تصريحاته لـ صدى البلد إن الهدف الرئيسي من خوض الامتحان التجريبي لطلاب الثانوية العامة، عمل بروفة نهائية للطلاب على الامتحان النهائي، وهذا للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية والتعامل مع التابلت والبابل شيت.

وأوضح الدكتور تامر أن الطالب سيكون له الفرصة والوقت الكافي للتعامل مع الامتحان بسبب التجربة من حيث خوضه الامتحان التجريبي إضافة إلى تعويد الطلاب على شكل الامتحانات وعلي أجواء الامتحانات.

وأشاد شوقي بالجهد المبذول من قبل وزارة التربية والتعليم من حيث تضمن للطالب كافة حقوقه،منوها أن الامتحان التجريبي يساعد الطلاب وأولياء الأمور على الاستعداد نهاية العام .

وأكد الخبير التربوي بكلية التربية جامعة عين شمس أن تنسيق جامعات لم يتوقعه أحد مثل باقي الأعوام الماضية كان يختلف من عام لآخر.

قال الدكتور أحمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس أنه سوف يتم الاعلان عن نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني لجميع الفرق خلال 7أيام القادمة منوها إلى أنه يتم الآن رصد درجات جميع الفرق .

وأكد الدكتور أحمد جلال عميد زراعة عين شمس خلال تصريحاته لصدى البلد أن تم الانتهاء من امتحانات الفصل الدراسي الثاني مشيرا الي انه تمت بشكل طبيعي دون اي معوقات .

وأشار عميد كلية زراعة جامعة عين شمس إلى أن منذ بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لم نكتشف حالات كورونا بين الطلاب حتى الآن مؤكدا علي تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية أثناء فترة الامتحانات .

تفقد صباح أمس الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس يرافقه الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور أحمد جلال عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس والدكتور هشام الحريري وكيل كلية الزراعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور ولاء عبد الغني وكيل كلية الزراعة لشئون الدراسات العليا والدكتور نبيل المدني وكيل كلية الزراعة لشئون المجتمع وتنمية البيئة وعددا من أعضاء هيئة التدريس المقر الإدارى لكلية الطب البيطري الجديدة التى ستبدأ الدراسة بها فى العام الدراسي القادم ٢٠٢١/٢٠٢٢ بحرم كلية الزراعة بجامعة عين شمس.

وقام بالاجتماع بأعضاء هيئة التدريس الموكل إليهم وضع خطة وهيكل كلية الطب البيطري جامعة عين شمس وهم: الدكتور أحمد خفاجي رئيس قسم البكتيريا والمناعة والفطريات السابق بجامعة قناة السويس والمشرف العام على كلية الطب البيطرى ، الدكتور خالد صلاح الدين محمد المشرف علي قسم الحيوان والأمراض المعدية ، ا.د حمزة محمد ابراهيم المشرف علي قسم البكتيريا والمناعة ، ا.د سعيد كمال ابو الغيط مدير وحدة القياس والتقويم الإلكتروني.



وثمن الدور الذي يقومون به واستمع لمقتراحاتهم بهذا الصدد.



و تضمنت الزيارة تفقُد المبني الإداري المخصص لكلية الطب البيطري ومعمل التشريح الجديد، كما تفقد الحضور بعض المعامل المنشأة حديثا للطلاب مثل معمل البايولوجي ١ ومركز الثروة الميكروبية والصوبات الزراعية الجديدة بالكلية ومركز تنمية الفراولة ووحدة السمية الميكروبية ومزرعة الخضر وحضانات الثروة السمكية ومقر جمعية الرعاية الاجتماعية.