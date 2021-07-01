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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم الخميس 1-7- 2021

دولار
دولار

ننشر سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم الخميس 1 يوليو 2021 وفقا لآخر تحديث فى البنك المركزي.

 

 

أسعار العملات العربية والأجنبية

دولار أمريكى​ 15.6297 
يورو​ 18.5681 
جنيه إسترلينى​ 21.6440 
فرنك سويسرى​ 16.9098 
100 ين يابانى​ 14.1254 
ريال سعودى​ 4.1674 
دينار كويتى​ 51.8313 
درهم اماراتى​ 4.2547 
اليوان الصينى​ 2.4190

 

وفى سياق آخر أعلن البنك المركزي عن تعطيل العمل بالبنوك العاملة بالسوق المصرية، اليوم؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو، على أن يستأف العمل بالبنوك يوم الأحد الموافق 4 يوليو.


كما أعلنت البورصة المصرية تعطيل العمل بسوق الأوراق المالية اليوم بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو على أن تستأنف السوق نشاطها اعتبارا من يوم الأحد المقبل.

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