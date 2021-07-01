سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم الخميس 1-7- 2021

ننشر سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم الخميس 1 يوليو 2021 وفقا لآخر تحديث فى البنك المركزي.

أسعار العملات العربية والأجنبية

دولار أمريكى​ 15.6297

يورو​ 18.5681

جنيه إسترلينى​ 21.6440

فرنك سويسرى​ 16.9098

100 ين يابانى​ 14.1254

ريال سعودى​ 4.1674

دينار كويتى​ 51.8313

درهم اماراتى​ 4.2547

اليوان الصينى​ 2.4190

وفى سياق آخر أعلن البنك المركزي عن تعطيل العمل بالبنوك العاملة بالسوق المصرية، اليوم؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو، على أن يستأف العمل بالبنوك يوم الأحد الموافق 4 يوليو.



كما أعلنت البورصة المصرية تعطيل العمل بسوق الأوراق المالية اليوم بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو على أن تستأنف السوق نشاطها اعتبارا من يوم الأحد المقبل.