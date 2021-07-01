سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم الخميس 1-7- 2021
ننشر سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم الخميس 1 يوليو 2021 وفقا لآخر تحديث فى البنك المركزي.
أسعار العملات العربية والأجنبية
دولار أمريكى 15.6297
يورو 18.5681
جنيه إسترلينى 21.6440
فرنك سويسرى 16.9098
100 ين يابانى 14.1254
ريال سعودى 4.1674
دينار كويتى 51.8313
درهم اماراتى 4.2547
اليوان الصينى 2.4190
وفى سياق آخر أعلن البنك المركزي عن تعطيل العمل بالبنوك العاملة بالسوق المصرية، اليوم؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو، على أن يستأف العمل بالبنوك يوم الأحد الموافق 4 يوليو.
كما أعلنت البورصة المصرية تعطيل العمل بسوق الأوراق المالية اليوم بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو على أن تستأنف السوق نشاطها اعتبارا من يوم الأحد المقبل.