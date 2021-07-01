اليوم.. قمر "التربيع الثاني" لشهر ذو القعدة

يشهد اليوم أول الظواهر الفلكية لشهر يوليو حيث يمر قمر شهر ذو القعدة بطور التربيع الثانى وسيكون تربيع القمر فرصة يترقبها جميع هواة الفلك والمهتمون بهذا المجال لمشاهدتها ورصدها وتصويرها، وقد كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية عن هذه الظاهرة.

واعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية أننا نشهد قمر التربيع الثاني لشهر ذو القعدة حيث يعد هذا القمر هو التربيع الأخير لشهر ذو القعدة 1442 اليوم 1 يوليو .



وأوضح الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية ورئيس قسم الفلك السابق، أنه للتمكن من مشاهدة أى ظاهرة فلكية مثل اقتران القمر مع الكوكب أو ميلاد أهلة الشهور العربية ، فإن الأمر يتطلب صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء.



ونوه الدكتور "تادرس" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إلى أن الظاهرة الفلكية ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض.



المقصود بتربيع القمر



و المعروف أن القمر يدور حول الكرة الأرضية مرة كل أربعة أسابيع وتكون النتيجة دورة أطواره من الاقتران والتربيع الأول مرورا بالأحدب المتزايد ثم البدر المكتمل وبعد ذلك الأحدب المتناقص ثم التربيع الأخير ويعود إلى الاقتران مرة كل 29.5 يوم، وهذه الحركة تعني أيضا بأن القمر يتحرك سريعا عبر السماء، فمن ليلة إلى الليلة التالية يقطع القمر 13 درجة، وهذا يجعل القمر يشرق ويغرب متأخرا بحوالي الساعة كل يوم .



وتعتبر فترة التربيع الأخير حيث يظهر نصف القمر مضاء ونصفه الآخر مظلما، الوقت المثالي لرصد تضاريس سطحه بواسطة المنظار أو التلسكوب، وذلك لأن الجبال والفوهات وغيرها تكون واضحة جدا خاصة على طول الخط الذي يفصل بين الجانب المضيء والجانب المظلم نظرا لتداخل الضوء والظلال ما يعطي منظرا ثلاثي الأبعاد وهي فرصة مثالية للتصوير

جدير بالذكر ان محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة المعهد القومي للبحوث الفلكية، سجلت اليوم الأربعاء الموافق 30/06/2021 ، هزة أرضية علي بعد 30 كم جنوب غرب حلوان تقريبا ، وكانت بياناتها كالتالي: “تاريخ الحدوث الأربعاء الموافق 30 /06/2021 ، حدث الساعة الثامنه واحدى عشر دقيقة، بقوة 3.3 درجة على مقياس ريختر ، خط العرض : 29.68 شمالا، خط الطول : 31.14 شرقا، العمق : 23 كم”.

وأوضح المعهد انه ولم يرد للمعهد ما يفيد الشعور بالهزة الأرضية دون وقوع إى خسائر فى الارواح والممتلكات.

وأكد الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، ما يتم تم ترويجه من دخول مصر حزمة الزلازل ليس له اساس من الصحة ، مشيرا إلى أن مصر بعيدة كل البعد عن الأماكن التي تعد أحزمة للزلازل والتي على آثرها تحدث الكوارث.