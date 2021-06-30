عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ساحة رأي

د. إيمان خطاب تكتب: دولة 30 يونيو والإنجازات !!!

صدى البلد



في الذكرى الثامنة لـ 30 يونيو تلك الثورة التي خاط نسيجها إرادة شعب حر وقوات عظيمة ، هذا اليوم الذي قدر الله فيه لمصرنا الحبيبة النجاه من براثن الشر وسهام الغدر ، لتخرج مصر بقياداتها على تحديات أكثر خطورة دامت سنوات ولا تزال ؛ تبعيات المخطط ؛ تلك المحاولات الفاشلة التي يخوضها اعداء الوطن للنيل منه وتعطيل عجلة التنمية ، خاصة الخطط التي يشعلها على مواقع التواصل الإجتماعي ساعياً لتغييب العقول لخلق جبهه مجتمعية ينفذ مخططاته عبرها ، حيث افتعل العديد من الشائعات والمشكلات والهاشتاجات الزائفة التي تشكك في جميع أجهزة ومؤسسات الدولة .. والتي من شإنها إحباط المصريين وإفقادهم الثقة في مصداقية وحب المسئولين لمصر ، وللأسف انساق بعض الشباب خلف هذه الأقاويل والشائعات ..
كنت أراقب عن كثب ما ينشر حولها نظراً لإهتمامي بالأمر بشكل خاص لأنه جزء من أطروحة الدكتوراة  .. وأنا أردد ألا يرى الشباب هذا الكم من الإنجازات والتغيرات الطارئة على مصر وحركة التنمية والعمران والطرق الجديدة والمناطق السكنية والصناعية ، وإنفراجة الإقتصاد والاستثمار ، وتكافل وكرامة والحياة الكريمة وتنمية الفرد وحملات العلاج من فيرس سي وغيره ،  المساحة التعليمية والسياسية التي اتيحت للشباب ، وتمكين المرأة .. وتارة أخرى ألوم على الإعلام الذي لا يرصد هذا الكم الهائل بلقطات حية من أرض الواقع ، وإن رصده يمر سريعاً بما لا يتناسب طردياً مع حجم الفعل .
وبرغم متابعتي تلك الإنجازات والتحركات لكن وجدت أن هناك الكثير والأكثر !! خاصة خلال إعدادي ملف حول الثقافة الإعلامية والمعلوماتية .. والتي ضمن محاوره إنجازات الرئيس السيسي تجاه القارة الإفريقية ومساعيه الدائمة والمستمرة في مختلف القمم والمؤتمرات لتصحيح الصورة الذهنية التي سوقت لتلك القارة من فقر ومجاعات وأوبئة .. بيد محاولاته المستمرة من در الاستثمارات ولفت الأنظار لحركة النمو في مختلف بلدانها .
الكثير من الإنجازات التي تضاف لقاموس ينتج عنه حقاً مصطلح #الجمهورية_الجديدة .. ويؤكد أن مصر تسترد مكانتها فوق منبر القارة  ، حيث أنه أذهلني حجم الإنجازات والتعاون المثمر الذي فتح أبوابه الرئيس عبد الفتاح السيسي لمختلف بلدان الفارة الإفريقية ، وكذلك زياراته الأولى من نوعها لبعض الدول كـ ( كوتفوار – السنغال) .
فمن بين العديد والعديد من المؤتمرات والقمم التي حضرها الرئيس وجدت أكثر من  17 مؤتمر دولي تطرق الرئيس في خطابه للحديث عن القارة الإفريقية مؤكداً ضمان مخاطر الإستثمار داخلها وأطر التنمية التي تسعى لها وتحركاتها للنهوض ، كحديثه في القمة ( الافريقية الأوربيه في النمسا – القمة اليابانية الإفريقية – قمة الدول السبع الصناعية في باريس – مؤتمر ميونخ للأمن في ألمانيا – القمة البريطانية الإفريقية)
وكذلك العديد من سبل التعاون التي تستحق عن جدارة الوقوف أمامها كثيراً وتحليلها ، تستحق متابعة مراحلها من قبل إعلامنا الوطني ، لنعي نحن حجم الإنجازات التي حققها داخلياً وإقليمياً ودولياً ، ونتنقل بين نجاح منطقة التجارة الحرة الإفريقية ، لخلق مليون فرصة عمل للمواطن الإفريقي ، لمبادرة إسكات البنادق ، لحل مشكلة الطاقة والكهرباء لأكثر من 600 مليون افريقي ، والمراكز الاسلامية المتطورة  ، ونسافر عبر طريق القاهرة كيب تاون ،  ونستمتع بمشروع الربط المائي "الاسكندرية – فكتوريا" ، ونتلاقى في منتدى أسوان للسلام والتنمية , ونبدع عبر مبادرات التبادل الثقافي والتكنولوجي بين الدول . 
في ذكرى يونيو لن ننسى انه في الوقت التي توجه فيه سهام الغدر والخسة لمصر  كان لدى رئيسنا قوة وقدرة ان يحمل على عاتقه مصر والاقليم بأكمله ليحقق لمصر الزعامة ، فين الإنجازات !! موضوعي .. بس قولنا بتسأل على إنجازات الداخل ولا الخارج ، لأن وانت بتكتب الهاشتاج أو بتعلق عليه .. مصر كانت تصنع المجد والتقدم لنفسها وللجوار ، جمهورية 30 يونيو الجمهورية الجديدة فعل ينطق للقاصى والداني ... فعل يسقط من صداه أعدائها واحد تلو الآخر .

 

ترشيحاتنا

اتحاد الكرة يعلن أسماء حكام مباراة الأهلي وبيراميدز

أمين الفتوى: العلاج بالقرآن ليس مهنة

جمال عوض يزف خبرا سارًّا لـ أصحاب المعاشات

قرارات عاجلة من السعودية عن التلقيح ضد كورونا

عقدة كأس العالم.. ماذا يحدث مع الكبار بعد التتويج بالمونديال؟

"التضامن" تنظم احتفالية في ذكرى ثورتي 30 يونيو و23 يوليو.. صور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد ساعات.. تفاصيل زيادة أسعار الكهرباء والسجائر

حكومة آبي أحمد تهدد بإعلان الحرب على تيجراي

قرار جديد رسمي من الكاف بشأن نهائي إفريقيا بين الأهلي وكايزر تشيفز

يخص الأطفال.. تحذير شديد اللهجة من الصحة السعودية بسبب كورونا

مصرع ضابط ومعاون شرطة واصابة مجندين فى إنقلاب سيارة برفقة محافظ البحر الأحمر

أحمد موسى يطالب بوقف بيان الصحة الخاص بإصابات كورونا.. فيديو

محمد صلاح خارج قائمة منتخب مصر بأولمبياد طوكيو.. تعرف على التفاصيل

لمرضى السكري .. احترس خضار معروف يسبب ارتفاع السكر فى الدم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

"التضامن" تنظم احتفالية في ذكرى ثورتي 30 يونيو و23 يوليو.. صور

20 طريقة.. حيل غير معروفة تساعدك للتغلب على الحر الشديد

عملات زمان.. خمسون قرشا حائرة بين الفراعنة والمسلمين

30 صورة ترصد احتفالية البالون الطائر بالأقصر بذكرى ثورة يونيو

فيديو

طفاية حريق.. كيف تسبب فرح الدقهلية الغريب في إصابة فتاتين

الرئيس حلها .. ما هو مرض الضمور العضلي وأعراضه.. فيديو جراف

هربت بسبب فقره.. زوج نجمة اراب جوت تالنت يستغيث لتوفير نفقة ابنته

قرار شعب| فيلم يفضح التاريخ الأسود لجماعة الإخوان الإرهابية

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: العقاد كشف الإخوان

د. إيمان خطاب تكتب: دولة 30 يونيو والإنجازات !!!

جمال قرين يكتب: 30 يونيو وتصحيح المسار

د.فتحي حسين يكتب: ذكري ثورة 30 يونيو وارادة شعب 

فيروز نبيل تكتب: ثورة 30 يونيو وتصحيح المسار

محمود البسيوني يكتب: عزيزتي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.على ثابت

الحكومة والرقم الوظيفى

مني أحمد

30 يونيو انتصار لإرادة المصريين

مروة لطفي

30 يونيو.. ثورة هوية وطنية

شريف سمير

الصورة فعلا حلوة!

بهجت العبيدي

في ذكرى ٣٠ يونيو.. الاصطفاف الوطني

المستشار أسـامة الصعيدي

ثورة 30 يونيو قبلة الحياة للهوية المصرية

محمد نوار

حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا

هويدا دويدار

انتهاك منصات التواصل للقيم المجتمعية

اﻟﻤﺰﻳﺪ