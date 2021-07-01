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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم: عميد زراعة عين شمس: تطور هائل بالتعليم.. إتاحة امتحانات المواد غير المضافة للمجموع لطلاب الثانوية على الموقع

طلاب مدارس
طلاب مدارس

نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار والأحداث المهمة التي لفتت انتباه المهتمين بـ أخبار التعليم في مصر خلال الساعات الأخيرة، وهي كالآتي:

 

 

30 يونيو..عميد زراعة عين شمس شهدنا تطورا هائلا بمنظومة التعليم
 

وأكد الدكتور احمد أن مصر بها كوادر قادرة علي مواجهة الصعوبات والتحديات وظهر ذلك  خلال جائحة  كورونا تم أدارة منظومة التعليم باحترافية عالية دون اي معوقات .

 

وأشار الدكتور احمد الي أنه تم زيادة  عدد الجامعات الحكومية ليصبح 27 جامعة حكومية بدلًا من 23 جامعة، وزاد عدد كلياتها إلى 490 كلية، وزاد عدد الجامعات الخاصة إلى 36 جامعة بدلا من 18، بإجمالي عدد كليات بلغ 264 كلية مقارنة بعام 2014.

 

مجلس جامعة الفيوم يتابع أعمال انتهاء الإنشاءات بكلية الثروة السمكية
تابع مجلس جامعة الفيوم برئاسة الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس الجامعة، وعضوية  أعضاء المجلس الموقر، أعمال الانتهاء من الإنشاءات بكلية الثروة السمكية، وأعمال الإحلال والتجديد في مزارع الإنتاج الحيواني والداجني بمزارع الجامعة بمنطقة دمو، وذلك على هامش انعقاد الجلسة رقم (١٨٨) لمجلس جامعة الفيوم.

 

صرح "شديد"، بأن مبنى كلية الثروة السمكية يضم مدرجًا كبيرًا يتسع لحوالي 560 طالبا وطالبة، إضافة إلى مدرجين آخرين سعة 200 طالب وطالبة لكل منهما، و12 معمل أنشطة مختلفة، و٧٠ مكتبا إداريا، ومكتب العميد، ومجلس الكلية، ومكاتب وكلاء الكلية، وقاعة السيمنار، وصالة إكلينيكية وأخرى جراحية.

 

رئيس جامعة حلوان: ألف جنيه مكافأة للعاملين لجهودهم في الامتحانات
 

أعلن الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، عن موافقته على صرف  مكافأة ألف جنيه لجميع العاملين بالجامعة وذلك تقديرا لجهودهم المبذولة والمتميزة.

 

وأوضح رئيس الجامعة أنه من المقرر أن يستفيد من هذه المكافأة موظفى الجامعة بمختلف الدرجات الوظيفية داخل كليات وقطاعات الجامعة، وهو ما يؤكد حرص إدارة الجامعة على تقديرجهود العاملين على أدائهم المميز وبخاصة فى ظل جائحة كورونا وبهدف تحفيزهم على بذل مزيد من الجهد والعطاء واستمراراً للعمل بذات  الكفاءة ورفعاً لمستوى الأداء.

التعليم: إتاحة امتحانات المواد غير المضافة للمجموع لطلاب الثانوية على الموقع ..3 يوليو
 

أعلنت وزارة التربية و التعليم والتعليم الفني، عن إتاحة امتحانات المواد الغير مضافة  للمجموع  (التربية الدينية، التربية الوطنية، الاقتصاد) (ومادة الإحصاء وتراجمها) لـ طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2021، بالمدارس الرسمية والخاصة والدولية والنيل ومدارس المتفوقين (STEM) وطلاب الدمج والمكفوفين، يوم السبت الموافق 3/7/2021، على موقع وزارة التربية والتعليم.

 

في ذكرى ثورة 30 يونيو.. رئيس قطاع المعاهد القومية: مدارسنا تخرج فيها رؤساء وأمراء .. أطمئن الجميع حال رفع المصروفات لن يكون بما يضر ولي الأمر "حوار"
 

فى ذكرى ثورة الثلاثين من يونيو، كانت البداية الحقيقية لحياة كريمة للمواطن المصرى بزعامة الرئيس عبد الفتاح السيسي صاحب الفضل الكبير فى إعادة بناء الوطن وتحقيق الكثير من الإنجازات فى مختلف المجالات، فكان من ضمن هذه النجاحات تطوير المنظومة التعليمية والإرتقاء بها وهو ما تتطلبه التنمية الشاملة التى تنتهجها الدولة المصرية.

 

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