ضبط كميات كبيرة من الادوات الكهربائية المغشوشة بالمنوفية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى .

أسفرت تلك الحملات عن ضبط (291000 قطعة "أجزاء لمبة" بدون مستندات "مجهولة المصدر" مستلزمات إنتاج- 200000 قطعة لمبة ليد مدون عليها علامات تجارية وهمية غير مسجلة وغير مطابقة للمواصفات القياسية منتج نهائى- 90000 قطعة عبوة كرتونة فارغة "معدة للتعبئة"- واحد ماكينة خط إنتاج) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك مصنع لإنتاج الأدوات الكهربائية "بدون ترخيص" بمحافظة المنوفية.

وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع ، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع .