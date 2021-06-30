عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة حلوان تواصل حملة تطعيم منتسبيها ضد فيروس كورونا

التطعيم ضد فيروس
التطعيم ضد فيروس كورونا

 تستمر جامعة حلوان برئاسة الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة في حملة التطعيمات للوقاية من أثار الفيروس الخطيرة على الصحة، ووسط جهود كبيرة ومكثفة للأطقم الطبية والجهود المبذولة من الدولة لتوفير اللقاح لأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بالجامعة ووفقا لخطة وزارة التعليم العالى، بالتعاون مع المسئولين بوزارة الصحة، تحت إشراف  الدكتور ممدوح مهدي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة. 

 

و تستمر الحملة في المقرات المخصصة للتطعيمات داخل الجامعة بالمبني الإداري والصالة المغطاة في ظل خطة الدولة الشاملة لحماية كافة مواطنيها  وفقاً لتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

 

 

txt

توأمة بين جامعتي "مصر للعلوم والتكنولوجيا" و "بليموث" البريطانية لتعليم الطلاب علوم الإدارة والاقتصاد

txt

كلية الطب البيطرى فى جامعة بدر تصدر كتاباً عن أساسيات صحة وسلامة الغذاء

وقال  الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان  فى تصريح له حول إدارة هذه الحملة أنهت تأتي في إطار دور الدولة المصرية وحرصها على توفير لقاح فيروس كورونا لجميع المواطنين على حد سواء حفاظاً على صحة وسلامة الشعب المصري من تفشي الوباء للحفاظ على ارواح مواطنيها وأثار وتداعيات ذلك على الأسرة المصرية والمجتمع بأسره، داعيًا الجميع إلى ضرورة تلقي التطعيم المضاد لفيروس كورونا في ضوء الإجراءات الاحترازية التي تهدف لحمايتهم.

فيما أكد الدكتور ممدوح مهدى نائب رئيس جامعة حلوان لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن جامعة حلوان بدأت حملة التطعيم لقاح "أسترازينيكا" من خلال المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية ووزارة الصحة، مؤكدا أن الدولة المصرية تبذل جهود كبيرة في إطار مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، ووجه سيادته الشكر للاطقم الطبية المشاركة فى هذه الحملة على ما بذلوه من جهد حثيث لراحة متلقى التطعيمات والتي تمت بشكل منظم وحضاري متبعين فيه كافة الإجراءات الاحترازية .

جامعة حلوان رئيس جامعة حلوان نائب رئيس جامعة حلوان ممدوح مهدى نائب رئيس جامعة حلوان الدكتور ممدوح مهدى نائب رئيس جامعة حلوان فيروس كورونا

ترشيحاتنا

هربت بسبب فقره.. زوج نجمة اراب جوت تالنت يستغيث لتوفير نفقة ابنته

البورصة تربح 11.5 مليار جنيه خلال تعاملات شهر يونيو

الصحة: نستهدف تطعيم 40 مليون مواطن بنهاية 2021.. فيديو

بعد ساعات.. تفاصيل زيادة أسعار الكهرباء والسجائر

نونو سانتو يتولى تدريب توتنهام لمدة موسمين

الصحة تكشف موعد المبادرة الرئاسية للكشف عن الأمراض الوراثية.. فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار جديد رسمي من الكاف بشأن نهائي إفريقيا بين الأهلي وكايزر تشيفز

مصرع ضابط ومعاون شرطة واصابة مجندين فى إنقلاب سيارة برفقة محافظ البحر الأحمر

حبس حسن راتب.. أحمد موسى يكشف معلومات خطيرة عن قضية الآثار.. فيديو

محمد صلاح خارج قائمة منتخب مصر بأولمبياد طوكيو.. تعرف على التفاصيل

ما أقبلش مهما آذيتني.. حسام حبيب يرد على والده في رسالة مؤثرة|شاهد

مسؤول كبير.. أحمد موسى يفجر مفاجأة بشأن قضية الآثار

لمرضى السكري .. احترس خضار معروف يسبب ارتفاع السكر فى الدم

٥ ملايين دولار.. حلبية يكشف حقيقة عرض بيراميدز لـ على ماهر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

20 طريقة.. حيل غير معروفة تساعدك للتغلب على الحر الشديد

عملات زمان.. خمسون قرشا حائرة بين الفراعنة والمسلمين

30 صورة ترصد احتفالية البالون الطائر بالأقصر بذكرى ثورة يونيو

" القباج " تكرم الأعمال الدرامية الداعمة لقضية التوعية بمشكلة المخدرات.. صور

فيديو

قرار شعب| فيلم يفضح التاريخ الأسود لجماعة الإخوان الإرهابية

قاعدة 3 يوليو البحرية| القوات المسلحة تكشف عن أحدث قواعدها العسكرية

هدية الرئيس.. رسائل أمل من السيسي للمصريين في ذكرى 30 يونيو

حسام حبيب ليس الوحيد.. أشهر خلافات الفنانين مع آبائهم

المزيد

ساحة رأي

د. إيمان خطاب تكتب: دولة 30 يونيو والإنجازات !!!

جمال قرين يكتب: 30 يونيو وتصحيح المسار

د.فتحي حسين يكتب: ذكري ثورة 30 يونيو وارادة شعب 

فيروز نبيل تكتب: ثورة 30 يونيو وتصحيح المسار

محمود البسيوني يكتب: عزيزتي

مصطفى الشيمى يكتب: تصحيح الفهم فى تفسير الحلم يكشف الخفايا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

30 يونيو انتصار لإرادة المصريين

مروة لطفي

30 يونيو.. ثورة هوية وطنية

شريف سمير

الصورة فعلا حلوة!

بهجت العبيدي

في ذكرى ٣٠ يونيو.. الاصطفاف الوطني

المستشار أسـامة الصعيدي

ثورة 30 يونيو قبلة الحياة للهوية المصرية

محمد نوار

حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا

هويدا دويدار

انتهاك منصات التواصل للقيم المجتمعية

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: صراع البلوكتشان الدولى

اﻟﻤﺰﻳﺪ