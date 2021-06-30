تضامن الإسكندرية: تقديم مساعدات مالية عاجلة لأسر عقار الدخيلة المنهار

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعى في الإسكندرية، برئاسة الدكتورة ماجدة جلالة، اليوم الأربعاء، تقديم مساعدات مالية وعينية للأسر المتضررة من انهيار عقار بمنطقة الدخيلة غرب المحافظة، لتقديم الدعم والمساندة لها والتخفيف من معاناتها.



وأشارت مديرية التضامن الاجتماعي بالاسكندرية، في بيان، إلى أنه فور تلقى اشارة من غرفة عمليات المحافظة تفيد بانهيار العقار رقم 7 شارع البرسيم بمنطقة الدخيلة شمعدان التابعة لحى العجمى غرب الاسكندرية؛ توجهت لجنة من المديرية إلى موقع الحادث على الفور.

اقرأ أيضًا:

انتشال جثمان سيدة مسنة أسفل عقار الدخيلة المنهار غرب الإسكندرية

وضمت اللجنة فريق الاغاثة برئاسة مريم رفعت، و مدير إدارة العجمي الاجتماعية، ومجموعة من الاخصائيين الاجتماعيين بالادارة، وقدمت المديرية مساعدات مالية و عينية لهم بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، وجارٍ اعداد ابحاث اجتماعية وحصر للخسائر لصرف مستحقات الاعاشة.

وأصدرت نيابة الدخيلة، غرب الإسكندرية، برئاسة المستشار محمود زغلول، قرارا بالتحفظ على ملف عقار الدخيلة المنهار، غرب الإسكندرية، واستدعاء مسئول الحى لمعرفة تداعيات الانهيار والقرارات التنفيذية التى صدرت بشأن العقار وتوجه فريق من النيابة للاستمتاع لأقوال المصابين وشهود العيان.

ووصل فريق من نيابة الدخيلة بالإسكندرية إلى مكان عقار الدخيلة المنهار لمعاينته، كما وصل مدير أمن الإسكندرية وكافة الأجهزة الأمنية والتنفيذية لمتابعة انهيار العقار .

وحددت قوات الحماية المدنية في الإسكندرية مكان طفل لا يزال على قيد الحياه أسفل عقار الدخيلة المنهار من خلال أجهزة المجسات الحديثة وتواصل البحث ورفع الأنقاض بالمعدات الخفيفة لصعوبة دخول المعدات الثقيلة والاوناش لوجود العقار فى حارة صغيرة .

ونجحت قوات الحماية المدنية في انتشال جثمان سيدة مسنة أسفل عقار الدخيلة المنهار بالإسكندرية، كما ارتفع إجمالي المصابين حتى الآن إلى 5 أشخاص، ولا يزال البحث جاريًا عن 4 .

وتمكنت قوات الحماية المدنية في الإسكندرية من انتشال طفلة على قيد الحياة من أسفل عقار الدخيلة المنهار غرب الإسكندرية وما زال البحث جاريا عن باقى الضحايا.

وانهار عقار قديم مأهول بالسكان مكون من 3 طوابق ودور أرضي بمنطقة الدخيلة الجبلية بحي العجمي غرب الإسكندرية.

وأسفر الانهيار عن إصابة 4 أشخاص بجروح وكسور ، وتم نقلهم بسيارات الإسعاف إلى المستشفى.

وتلقت غرفة عمليات المحافظة بلاغًا بانهيار عقار قديم مأهول بالسكان، أسفر عن إصابة 4 أشخاص.

وعلى الفور توجه رئيس الحي بصحبة قوات الدفاع المدني وقسم شرطة الدخيلة وسيارات الإسعاف لمكان الانهيار.



وتبين سقوط عقار بشارع البرسيم بالدخيلة الجبلية، ووجود مصابين وسكان تحت الأنقاض، وتقوم قوات الدفاع المدني بعمليات البحث والإنقاذ ، وتمكنت من انتشال طفلة حية من تحت الأنقاض.