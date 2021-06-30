أيوب: الإرهابية اتهمت والدي بالكفر والبعد عن الدين بسبب تعامله مع المسيحيين..فيديو

قال الكاتب الصحفي أحمد أيوب، إن والدي علمني احترام الكبير، مهما كانت مهنته، واحترام جميع المصريين الشرفاء، مؤكدا أن الجماعة الإرهابية لا تقوم بتطبيق ذلك.

وأضاف أيوب خلال لقاء له لبرنامج “أخبار مصر” عبر التليفزيون المصري، أن جماعة الإخوان، اتهمت والده بالكفر والبعد عن الدين بسبب تعامله مع المسيحيين.

وتابع الكاتب الصحفي أحمد أيوب، مؤكدا أنه تعلم منه الكثير من القيم المثلى وكان يعقد العديد من الجلسات العرفية التى يتم فيها حل المشكلات.

وأشار أيوب إلى أنه كان يلعب الكرة فى مركز شباب مغاغة، وكان يتمنى أن يصبح لاعبا كبيرا.

نيفين القباج: نبنى مصر من جديد

هنأت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي الشعب المصري بحلول ذكري ثورة 30 يونيو، قائلة: نحن الآن نشهد إنعكاسات ثورة 30 يونيو على البلد من حيث الإنجازات التي تمت على أرض الواقع سواء في البناء أو الاستثمار أو التنمية.



وقالت “ نيفين جامع” : إن الفترة بعد ثورة 30 يونيو كانت صعبة للغاية، وإحنا كنا بنبني مصر جديدة من حيث البنية التحتية وشبكات طرق ومواصلات وكهرباء ، والاستثمار في الإنسان".



وأشارت “وزيرة التضامن الاجتماعي” إلى أنه منذ تولي الرئيس السيسي الجميع أخذ عهدا من أجل بناء وطن جديد تتلاحم فيه كافة الأطياف، مضيفة: وزارة التضامن تلعب دورا هاما في استكمال مسيرة بناء الوطن من خلال الاهتمام بذوي الإعاقات والمرأة وأصحاب المعاشات.



ولفتت إلى أن الرئيس السيسي شدد على ضرورة وجود عدالة اجتماعية بين الفئات المختلفة في الريف والحضر، وذلك من خلال برامج الدولة المتمثلة في برنامج حياة كريمة.



وأوضحت أن برنامج حياة كريمة أعتمد في البداية على 3 وزارت ولكن الآن اصبح هناك أكثر من 20 وزارة وجهات معنية يساهمون في البرنامج، مضيفة: مبادرة حياة كريمة تقدم الآن سكن كريم لما يقارب من 400 ألف أسرة في الريف.

بعث الاتحاد العام للصحفيين العرب ببرقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الذكرى الثامنة لثورة ٣٠ يونيو.

وأعرب الاتحاد في برقيته عن تمنياته للرئيس السيسي بموفور الصحة والعافية ولمصر والشعب المصري بكل التقدم والازدهار.