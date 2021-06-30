فتاوى تشغل الأذهان.. ما حكم شهادات الاستثمار وودائع البنوك.. الإفتاء تجيب .. وما هو مقدار نفقة المتعة في القرآن الكريم

خالد الجندي: الرئيس السيسي قام بترميم المواطن المصري

نويت ذبح شيء لله لكشف الضر.. هل صك الأضحية يكفي؟

نشر موقع “صدى البلد”، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى الدينية المهمة التي تشغل الأذهان، نرصد أبرزها في التقرير التالي:

حكم شهادات الاستثمار وودائع البنوك.. الإفتاء توضح رأي الفقهاء المعاصرين..

قال الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن وضع المال في البنك على هيئة وديعة أو شهادة استثمار، وأخذ العائد على هذا المال جائز شرعًا؛ لأنه من قبيل التمويل.

وأضاف «عبدالسميع» في فيديو بثته دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: ما حكم شهادات الاستثمار وودائع البنوك؟ أن المودع أو صاحب شهادة الاستثمار عندما يضع ماله في البنك، يقوم بتمويل مشروعات البنك، وبدوره يحدد البنك للممول قيمة من ربح هذه المشروعات.

وأشار إلى أن هذه الصورة مقبولة لدى الفقهاء فى الوقت الراهن.

هل بها شبهة؟ التعامل مع البنوك بودائع أو شهادات استثمار.. الإفتاء تحسم الجدل

قالت دار الإفتاء المصرية، إنه فيما يخص حكم فوائد البنوك والتعامل معها، فالإيداع في البنوك ودفاتر التوفير ونحوها هو من باب عقود التمويل المستحدثة.

وأوضحت «الإفتاء» عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابتها عن سؤال: «هل عوائد البنوك حلال أو حرام؟ وهل التعامل معها فيه شبهة أو لا؟»، أن الإيداع في البنوك ودفاتر التوفير ونحوها هو من باب عقود التمويل المستحدثة لا القروض التي تجر النفع المحرم، ولا علاقة لها بالربا.

وأضافت أن فوائد البنوك لا علاقة لها بالربا، لأن العلاقة بين العميل والبنك علاقة تمويل وليست علاقة قرض، فالبنك هيئة استثمارية، فأي أموال تُوضع في البنك ويخرج عليها منتج من المنتجات البنكية سواء شهادات أو ودائع، كل هذه منتجات بنكية ولها حكم واحد باعتبار أن البنك هيئة استثمارية.

وتابعت: فإذا استثمرنا الأموال عن طريق البنك فلا مانع وفوائده حلال ولا شيء في ذلك، وبناءً عليه يجوز للإنسان أن يضع أمواله في البنك تحت أي وعاء ادخاري، ومعنى كلمة يجوز، أي أنه حلال، فيحل للإنسان أن يضع المال في البنك سواء في حساب توفير أو شهادات أو ودائع أو حساب جارٍ، أو أي وعاء بنكي آخر.

مقدار نفقة المتعة في القرآن الكريم



هل القرآن الكريم يوجد به نص بتحديد الحد الأدنى والحد الأقصى لنفقة المتعة؟ وهل يوجد ما يحدد مدة نفقة المتعة من عدمه؟

قالت دار الإفتاء، إن مقدار نفقة المتعة راجع للعرف، وراجع أيضًا لتقدير حال الزوج يسرًا وعسرًا، والدليل على ذلك قولُه تعالى: ﴿وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ﴾ [البقرة: 236]، وقوله تعالى:﴿وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: 241]، وهي في ذلك شبيهة بنفقة الزوجية التي حدَّها الفقهاء بالعرف وتقدير حال الزوج.

وأضافت الدار: بهذا أخذ القضاء المصري؛ فألزم القاضي بمراعاة حال الزوج يسرًا وعسرًا عند قضائه بمقدار المتعة.

وتابع: لكون نفقة المتعة جبرًا لخاطر المطلقة من ناحية، وإعانةً لها على مواجهة الحياة منفردة بعد طلاقها من ناحية أخرى؛ رأى القضاء المصري أن أقلَّ ما تُعان به المرأة هو نفقة عامين؛ ولذلك جعل الحد الأدنى للمتعة هو نفقة عامين، ثم ترك الحد الأقصى دون تقييد، وفوَّض القاضي في تحديده طبقًا للحالة التي تعرض عليه حسب ما عليه العرف، مع مراعاة حالِ المُطَلِّق يسرًا أو عسرًا وظروف الطلاق ومدة الزوجية، وأجاز النصُّ للمطلِّق سدادَ هذه المتعة على أقساط.

خالد الجندي: الرئيس السيسي قام بترميم المواطن المصري



قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى، أعاد ورمم الإنسان المصرى لافتا أن هناك إنجازات كبيرة تحققت فى مصر، منها القضاء على مرض الالتهاب الكبدى والوبائى، وخصص حملات للكشف عن الأمراض المزمنىة، من أجل القضاء عليها.

وتابع الجندى، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الأربعاء: "كمان عمل إعادة وتنسيق الدعم ووصوله للمستحقين بعدما كان ينهبه، وأيضا يعمل على تحقيق النهضة التعليمية، ومن يستطيع أن ينكر تحويل الترع من مستنقعات، كان يروى بها الخضار والفاكهة، إلى مزارات، تم تطهيرها، مصر الآن أصبحت سلة الغذاء وتصدر كل ما تتخيله من الخضار والفاكهة والأدوية".

وفي حلقة سابقة، قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن الجمهورية الجديدة لمصر تمر الآن بمرحلة الجراحة المعقدة والخطيرة.

وأضاف «الجندى» «هناك عملية جراحية شديدة التمرس والتمكن يقوم بها المسؤولون في هذا البلد للقضاء على التجارة في الدين والادعاء الديني والتمسح بمسوح الطيبين والصالحين من أجل ابتزاز الناس والبسطاء والعوام من الناس».



وتابع: «الاتجاه الذي نحن فيه يؤكد أن هناك ثورة تصحيحية في كافة المحالات تضرب بيد من حديد على التجارة باسم الدين والنصب والاحتيال باسم الدين وبأسماء المشايخ الصالحين والكتب التراثية والسلفية، هذه الجمهورية بداية تساقط الأوثان البشرية».



نويت ذبح شيء لله لكشف الضر.. هل صك الأضحية يكفي؟



نويت ذبح شيء لله لكشف الضر هل صك الأضحية يكفي؟ سؤال ورد للشيخ محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

وقال أمين الفتوى خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار، إنه جائز شرعًا ويكفي صك الأضحية.



وقال الشيخ محمد وسام مدير الفتوى المكتوبة وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إن صك الأضحية ليس صدقة، وإنما هو صك صحيح، مشيرًا إلى أن توكيل الأفراد في التضحية هو أمر جائز شرعًا.

وأوضح «وسام» خلال إجابته عن سؤال: « هل صك الأضحية صدقة؟»، أنه ليس صدقة وإنما هو صك أضحية صحيح، منوهًا بأن توكيل الأفراد أو المؤسسات في التضحية هو أمر جائز شرعًا ولا شيء فيه، فليس من شرط المُضحي أن يذبح بنفسه وأن يوزع الأضحية بنفسه، أو أن يأخذ شيئًا منها، بل يجوز له أن يوكل عنه من يذبحها له