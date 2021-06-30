20 طريقة.. حيل غير معروفة تساعدك للتغلب على الحر الشديد

يتسبب الحر الشديد فى معاناة الإنسان من مشكلات صحية عديدة، بالإضافة إلى عدم القدرة على العمل، ومواصلة المهام اليومية، بل ويتعرض البعض للإصابة بالإجهاد الحراري، وهى حالة صحية مميتة؛ إذا لم تعالج بسرعة.

ويتميز فصل الصيف بعدد ساعات نهار أطول، وكميات وفيرة من الشمس تعزز فيتامين د والسيروتونين؛ مما يجعل حالتنا المزاجية أفضل، ويفترض أن يكون أفضل وقت فى العام، ولكن الحر الشديد يعكر صفونا، فكيف نتغلب عليه ونستمتع بحياتنا؟.

قدم موقع " MYSA" مجموعة من الحيل التى تساعد على التغلب على الحر الشديد.

بديل طبيعي للتكييف

كل ما تحتاجه هو مروحة عادية ووعاء وبعض الثلج، أولاً: ضع الثلج في الوعاء، ثانيًا : ضع الوعاء أمام مروحتك، أخيرًا: قم بتشغيل المروحة

سيذوب الجليد والمروحة تلتقط الهواء البارد المتبخّر وترسله في أرجاء الغرفة، فقط تذكر أن تملء وعاء الثلج كلما فرغ .

تجميد العصائر

هل يمكنك التفكير في طريقة لذيذة للتهدئة ثم تناول علاج بارد ولذيذ، هناك الكثير من الأطعمة الحلوة المجمدة التي يمكنك الاستمتاع بها. قم بتجميد العصائر أو العصائر الخاصة بك للحصول على وجبة خفيفة صحية يمكنك دائمًا الحصول عليها في متناول اليد.

طريقة قدماء المصري

كان قدماء المصريين متقدمين على عصرهم في أشياء كثيرة ، بما في ذلك تقنيات النوم فى الحر وتبريد الجسم ، كانوا ينقعون بطانياتهم في الماء البارد مباشرة قبل الذهاب إلى الفراش.

يمكنك تحسين هذه الطريقة من خلال توجيه مروحة نحوك أثناء النوم، سوف يتبخر الماء من المنشفة المبللة أو الملاءة المبللة فوقك ويبردك، وبالإضافة إلى ذلك يمكنك وضع منشفة جافة أسفلك لتجنب بلل السرير.

الألعاب المائية

تستطيع أن تجعل الطقس الحار فرصة للمرح ومقاومة الحر؛ من خلال استخدام الالعاب المائية وأبرزها مسدس الماء وبالون الماء، فقط قم بإخفاء أجهزتك الإلكترونية، ولا تقلق بشأن الأرضيات أو الخزائن المبللة، كل شيء سيجف بسرعة كبيرة؛ بسبب الحراررة واستمتع بالمرح مع أسرتك.

تجربة تبريد علمية

ركز على نقاط النبض فى الجسم، وهى: الرسغين والرقبة وداخل مرفقيك وركبتيك أو قمم قدميك، وهى طريقة رائعة للقيام بذلك استخدم UFO أو UFO 2 تحتوي هذه الأجهزة الرائعة ذات التقنية التجميلية على علاج التبريد المدمج .

قلل ملابسك

في أوقات الحر الشديد ارتدِ ملابس فضفاضة واختر المواد التي تسمح لبشرتك بالتنفس، القطن أو الحرير سيفي بالغرض، لا تنسى القبعات واسعة الحواف أو أغطية الرأس الأخرى التي تحميك من أشعة الشمس.

قلل التعرض للشمس

أضرار أشعة الشمس خطيرة وتجعلنا نبدو أكبر سنًا فضلا عن شعورنا بـ الحر الشديد حان الوقت لتخزين واقي الشمس .

لا تدع أشعة الشمس تحبس الحرارة في منزلك، اسحب تلك الستائر أثناء النهاروعندما تنخفض درجات الحرارة ليلاً ، افتح نافذة وعلق ملاءة مبللة أمامها، نسيم خفيف سيهب في الغرفة بأكملها ويبردها.

أنقذوا الكوكب

يمكنك الحفاظ على درجات الحرارة منخفضة ومساعدة الكوكب في نفس الوقت، أطفئ الأنوار وستقل احتمالية تسخين منزلك من الداخل إذا ابتعدت عن الأجهزة الكهربائية.

طعام خفيف

هناك سبب وجيه لأن تحظى السلطات بشعبية كبيرة في أوقات الحر الشديد؛ فهى أسهل في الهضم، ولن تجعلك تشعر بالخمول في حرارة الصيف، مع تجنب الأطعمة الدهنية .

وتعد الفواكه والخضروات الطازجة، أطعمة صحية مائيّة جدًا؛ لدرجة أنها ستبقيك رطبًا وتبردك في أي وقت من الأوقات.

حافظ على برودة قدمك

سر حافي القدمين حيث يتبخر العرق الموجود على قدميك بسهولة ، مما يؤدي إلى تبريد الجسم في هذه العمليةأو اصنع حمام جليدي لقدميك، هذا مفيد بشكل خاص إذا كان لديك يوم طويل من المشي أو الوقوف فى الحر الشديد.

الأرز

هل تبحث عن سلعة منزلية شائعة يمكن استخدامها لعمل كمادة باردة؟ إنه الأرز فهو كثيف ونشوي مما يعني أنه يحتفظ بالبرودة لفترة طويلة وضعه في جورب أو كيس واربطه وضعه في الفريزر لبضع ساعات.

برودة مستحضرات التجميل

توضع أقنعة الوجه والكريمات والأمصال والتونر والمستحضرات والمرطبات فى الثلاجة، لن تجعل درجات الحرارة المنخفضة تدوم لفترة أطول فحسب بل ستخلق إحساسًا بالبرودة في كل مرة تقوم بتطبيقها.

الخيار

يشتهر هذه الخضار الصحي بخصائص مرطبة ومهدئة ، لذا يحب الناس تقطيعه واستخدامه لتفريغ منطقة العين.

استرخ لتبقى باردة

يمكن أن تصبح الحياة حارة جدًا في بعض الأحيان وأفضل شيء يمكنك القيام به خلال تلك الأوقات هو البقاء هادئًا فعندما تشعر بالتوتر لا تنس أن تأخذ لحظة لنفسك ويمكنك عمل جزء فى المنزل كمنتجع صحي.

انتعش بتصفيفة شعر جديدة

قم بتبديل الأمور عن طريق الحصول على قصة شعر، الشعر الأقصر سيجعلك أكثر برودة ولا تنس أن تعتني بشعرك أثناء الحرارة .

احتفظ بزجاجة ماء قريبًا

تفقد الكثير من الماء عندما تتعرق ، فمن الضروري تعويضه لأنه كلما زاد جفاف جسمك ، ارتفعت درجة حرارته.

لذلك فإن شرب الكثير من السوائل هو مفتاح الحفاظ على البرودة خلال أوقات الحر الشديد.

وإذا كنت تشعر بالحرارة بسرعة وتمرض منها كثيرا تميل، احتفظ بزجاجة رذاذ بالقرب منك بعض الماء ورش منه عليك كلما شعرت بالحرارة .

الزيوت الأساسية

ركز على استخدام الزيوت الأساسية التي تحتوي على المنثول لما لها من خصائص تبريد منها زيت النعناع واستخدمها مع موزع الهواء في المنزل أو أضفها إلى رذاذ الجسم أثناء التنقل حتى لو لم يستمر الإحساس بالبرودة لفترة طويلة فستظل الرائحة المنعشة.

الهروب من الحر بالتأثير على العقل

مشاهدة الأفلام ذات الطابع الشتوي أو قراءة الكتب ذات الطابع الشتوي تستحضر ذكرياتنا عن البرد والجليد وهذا يخدع أذهاننا ويجعلها غير دركة لقسوة الطقس الحار.

صوت التأمل

هذه خدعة أخرى يمكن لعبها مع العقل لتهدأ، استمع إلى أصوات الطبيعة، استمع إلى الأمواج المحيط ، واستمع إلى عاصفة رعدية أو نَمْ على صوت هطول الأمطار، فهي طريقة مضمونة لإعادة المشاعر الباردة والشعور بالبرودة.

الاستحمام بماء بارد

إذا فشل كل شيء وما زلت تشعر بـ الحر الشديد، يمكنك أخذ حمام بارد، لكن احرص على عدم ارتفاع درجة الحرارة بمجرد أن تجف لذا حاول أن تحاف على رطوبة جسمك وتطبيق الحيل السابقة.

مروحة ثلج

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