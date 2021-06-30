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رئيس التحرير
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ديني

المحرصاوي يتابع دورات تدريب أعضاء هيئة التدريس بمركز ضمان الجودة

الدكتور محمد المحرصاوي
الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الازهر

تابع الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الازهر، والدكتور محمد الشربيني نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، انتظام المحاضرات  بالدورات التدريبية التي تقام لأعضاء هيئة التدريس بمختلف كليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم، والتي يقوم عليها مركز ضمان الجودة والتدريب بجامعة الأزهر " on line"، مساء اليوم.

وأوضح، الدكتور محمد الشربيني نائب رئيس الجامعة، أن الدورة  التدريبية مدتها اسبوع، وتقام  on line تيسيرا على أعضاء هيئة التدريس داخل الجمهورية، وخارجها، مشيرا إلى أن المحاضرات التي تدرس في الدورات يقوم عليها أساتذة خبراء في مجالات الجودة والاعتماد، لافتا أن المحاضرات المكثفة  تتناول توصيف المقررات الدراسية، وإعداد الدراسة الذاتية، ومهارات العرض الفعال، وإدارة الوقت وضغوط العمل، إضافة إلى التخطيط الاستراتيجي، وكيفية إدارة الوقت، وإدارة الأزمات، بجانب محاضرات حول نظم الامتحانات وتقويم الطلاب وتوصيف المقررات الدراسية، وتنمية المهارات الذاتية، وفنيات تصميم البحوث.

وأضاف الشربيني أن الدورة التدريبية التي عقدت on line، ساعدت على التحاق أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر في خارج مصر الالتحاق بها من خلال برنامج إلكتروني مؤمن تأمينا كاملا في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي.

جاء ذلك بحضور الأستاذ حسن محروس المدير الإداري للمركز.

المحرصاوي أعضاء هيئة التدريس مركز ضمان الجودة رئيس جامعة الازهر الأزهر

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