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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم منتخب إسبانيا: حظوظ الفرق في ربع نهائي أمم أوروبا متساوية

صدى البلد

تحدث كوكي لاعب المنتخب الإسباني، عن حظوظ فريقه في دور ربع النهائي من بطولة يورو 2020.

وقال كوكي، في تصريحات أبرزتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "حظوظ الفرق بالكامل في دور ربع النهائي متساوية، وفرنسا واجهت صعوبة في الإقصاء معتقدة أن المباراة باتت بأيديهم بعد التقدم في البداية".

وأضاف كوكي: "أكثر شيء في أمم أوروبا الحالية هو الجنون فليس من السهل الفوز بالمباريات لأنه لا يوجد منافس صغير يمكن لأي فريق أن يهزمه، وهذا ما شاهدناه في مباراة فرنسا وسويسرا".

وواصل كوكي حديثه: "ليس من السهل التغلب على أي منافس وعلينا التركيز لمدة 90 دقيقة لتحقيق الفوز، وأي تفاصيل صغيرة سيكون لها أثر في هذا النوع من البطولات".

وأُسدل الستار على مباريات دور الـ 16 لبطولة كأس الأمم الأوروبية “ يورو 2020”، حيث أقيمت اليوم مبارتان أسفرتا عن تأهل إنجلترا وأوكرانيا لدور ربع النهائي، رفقة المنتخبات المتأهلة سلفًا.

ونجحت إنجلترا في الفوز على ألمانيا بهدفين نظيفين، فيما فازت أوكرانيا بصعوبة على السويد بهدفين لهدف.

مواعيد مباريات دور ربع النهائي لبطولة كأس الأمم الأوروبية

إسبانيا ضد سويسرا، يوم الجمعة الموافق الثاني من شهر يوليو في تمام السادسة مساءً

إيطاليا ضد بلجيكا، يوم الجمعة الموافق الثاني من شهر يوليو في تمام التاسعة مساءً

التشيك ضد الدنمارك، يوم السبت الموافق الثالث من شهر يوليو في تمام السادسة مساءً

إنجلترا ضد أوكرانيا، يوم السبت الموافق الثالث من شهر يوليو في تمام التاسعة مساءً

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