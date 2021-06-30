استشاري تغذية: الأناسليوم يقلل الإحساس بالجوع لمدة 12 ساعة

قال الدكتور خالد غزالي، استشاري التغذية العلاجية، إن الأناسليوم عبارة عن ألياف يزداد حجمها داخل المعدة مع شرب الماء، وبالتالي تقلل الإحساس بالجوع، وهذا الأمر يستمر لمدة تزيد عن 12 ساعة.



وتابع"غزالي" خلال حوارها مع الإعلامية نورين شحاته، ببرنامج "حياتك صحتك"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن مريض السمنة عندما يقل ما يتناوله من الطعام، يلجأ جسمه إلى التغذية على الدهون المخزنة في الجسم.



وأشار إلى أن الانسولين هو المتسبب الرئيسي للسمنة، ولهذا معظم مرضى السمنة مصابين بالسكر، وهذا يحدث نتيجة خلل في البنكرياس الذي ينتج الأنسولين.

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حذرت الدكتورة دعاء سهيل خبيرة التغذية العلاجية، من إعلانات عقاقير التخسيس على وسائل الإعلام المختلفة، مؤكدة أنه لا يوجد مكمل غذائي يصلح لكل الحالات الصحية والفئات العمرية.





وأكدت أن هناك حالات تعاني من السكر، وآخرون يعانون من كسل في الغدة الدرقية، أو مشاكل في الحرق، مضيفة: "مفيش حاجة اسمها قاهر للدهون".

وأوضحت دعاء سهيل أنه لا بد من وضع نظام غذائي لمريض السمنة يمكنه اتباعه، ولا يشعر أنه محروم من الطعام، لافتة إلى أن هناك مرضى سمنة يمثل الطعام إغراءً لهم، ولهذا يجب مساعدتهم بغلق الشهية حتى لا يشعروا برغبتهم في تناول الطعام.

وقالت خبيرة التغذية العلاجية، إن هناك إمكانية لتحكم مريض السمنة فيما يتناوله من طعام، من خلال تناول كورس قوي يقلل الشهية، دون حاجة لإجراء العمليات الجراحية.



وأضافت أن هناك إمكانية لتناول 3 جرعات من بعض المواد التي تقلل الشهية على مدار اليوم، وبالتالي لن يشعر مريض السمنة بالجوع على مدار اليوم، دون الشعور بأي ضغط.



ولفتت إلى أن الكوجيك والأناسيلم يقلل الشهية، ويزيد من الشعور بالعطس، مما يؤدي إلى تناول المياه بكثرة، وهذا الأمر هام ، لأنها تزيد من معدل الحرق.



قالت الدكتورة دعاء سهيل خبيرة التغذية العلاجية، إن هناك إمكانية لتناول كل أنواع الأطعمة، ولكن بكميات أقل، من خلال تناول كورسات معينة، والمتابعة مع الطبيب المختص، خاصة أن هناك بعض المواد التي تقلل الشهية إلى حد كبير، دون حاجة لإجراء العمليات الجراحية.