وزارة الصحة: إنتاج أول 300 ألف جرعة من لقاح كورونا داخل مصر بنجاح

قال خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة، إن القيادة السياسية تتابع كافة الاستغاثات التي تأتي من المواطنين عن مختلف الأمراض، مضيفا: وزارة الصحة تتلقي يوميا توجيهات رئااسية للإستجابة لإغاثات المواطنين.



وأضاف "خالد مجاهد" خلال مداخلته الهاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أن الرئيس السيسي وجه بتوفير الدعم لكافة الأمراض وليس فقط مرضى ضمور العضلات بل للعديد من الامراض مثل الغسيل الكلوي، وزراعة الكلى وغيرها من الأمراض، منوها إلى ان هناك الكثير من المبادرات الصحية التي سيتم الكشف عنها قريبا.



وكشف مساعد وزيرة الصحة: عن أن مصر بالأمس أنتجت أول 300 ألف جرعة من لقاح فيروس كورونا مصري داخل مصر.



وفيما يخص مرض ضمور العضلات الشوكي، أوضح أنه من ضمن الملفات التي تعمل لدولة على حلها عن طريق توفير العلاج، منوها غلى أن المكرض يصيب العضلات لدى الأطفال مما يؤدي إلى حدوث الوفاة.



وتابع قائلا : "لولا الإدارة السياسية وتعاملها مع شركات الأدوية المصنعة لـ أدوية ضمور العضلات لما كنا استطعنا توفير العلاج بهذا السعر، موضحا: تم فتح حساب لدعم مرضي الضمور العضلي في صندوق تحيا مصر.



وشدد على أن مصر ستصبح مركز لإنتاج لقاحات الكورونا خلال أشهر قليلة، موضحا: نحن نعمل على هذا بالفعل من خلال تطوير مصنع فاكسيرا بالعجوزة ونقل تكنولوجيا التصنيع إلى مصر.



حيث أعلنت وزارة الصحة والسكان عن الانتهاء من تصنيع أول 300 ألف جرعة من لقاح كورونا سينوفاك - فاكسيرا محليا، على أن يتم تحليله بهيئة الدواء والتأكد من سلامته ومأمونيته تمهيدا لتوفيره فى 400 مركز للقاحات بالجمهورية.

وجاءت الاستعدادات النهائية لبدء تصنيع لقاح فيروس كورونا الصيني (سينوفاك) في مصر، في إطار حرص القيادة السياسية على مشاركة مصر في تصنيع لقاحات مواجهة للفيروس.

وذلك من خلال مصانع شركة "فاكسيرا" لإنتاج لقاحات فيروس كورونا، حيث تستقبل مصر الشحنة الأولى للمواد الخام الخاصة بتصنيع لقاحات "سينوفاك" بداية من يوم ١٨ من شهر مايو الجاري، لبدء التصنيع في مصر.



شركة فاكسيرا

و من المتوقع الانتهاء من تصنيع ٢ مليون جرعة بنهاية شهر يونيو القادم، و فور الانتهاء من التصنيع سوف تخضع تلك الجرعات للتحليل في معامل هيئة الدواء المصرية للتأكد من مأمونيتها وفاعليتها، وذلك تصبح مصر مركزًا لتنصيع اللقاحات للدول الأفريقية.

وتصنيع اللقاح، ياتي بالتعاون بين شركتي "فاكسيرا" و"سينوفاك" في كافة مراحل الأبحاث الإكلينيكية.



لقاح سينوفاك

وتم توقيع اتفاقيتين مع الجانب الصيني، الأولى لتصنيع لقاح "سينوفاك" من خلال شركة فاكسيرا بالتعاون مع شركة "سينوفاك" الصينية.

والأخرى لنقل تكنولوجيا التصنيع، والتي من المقرر إنتاج 40 مليون جرعة من اللقاح خلال السنة الأولى من توقيع اتفاقية التصنيع.

ويتم تصنيع لقاح "سينوفاك" بتكنولوجيا تصنيع اللقاح المعطل وهو نفس تكنولوجيا تصنيع لقاح "سينوفارم"، وسيتم تسجيل لقاح فيروس كورونا الصيني في مصر ودول العالم من خلال شركة "فاكسيرا"، باسم "سينوفاك فاكسيرا".

و سيتم عقد شراكة مع الجانب الروسي أيضًا، حيث سيتم تصنيع لقاح "سبوتنكV " الروسي في مصر بالتعاون مع الشركات المصرية.