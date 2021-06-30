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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بعد رصفه.. شاهد شارع المعهد الديني في الوراق بالجيزة

رصف شارع
رصف شارع

واصلت محافظة الجيزة أعمال رصف وتطوير عدد من المحاور المرورية الهامة، حيث تابعت المحافظة أعمال رصف شارع المعهد الديني بوراق الحضر بحي الوراق لتسهيل حركة سير المركبات والمواطنين لما للشارع من أهمية مرورية.

 

ويأتي ذلك في إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة برفع كفاءة الشارع وتطويره .

 

كما تنفذ محافظة الجيزة، مخططا لتطوير شبكة الطرق والمحاور المرورية ورفع كفاءة الشوارع الرئيسية والفرعية في ضوء توجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بإحداث طفرة في الطرق والمحاور لتفتيت أي كثافات مرورية. 


وفي ذلك الإطار، تابع محافظ الجيزة، قيام حي الطالبية بتنفيذ طبقة الرصف الرابطة بشارع الخليفة بطول ٤٥٠م وهو الواقع بين شارعي الأهرام ومحمد أنور السادات باعتباره محورا مروريا هاما رابطا بينها، وله أهمية مرورية كبيرة انطلاقا من قيام المحافظة بتطوير متفرعات شارع الأهرام.

 
كما تابع المحافظ قيام مديرية الطرق بالمحافظة بتنفيذ أعمال تأسيس الشارع المتفرع من طريق التجنيد حتى طريق الفيوم مروراً بسنترال الرماية ومكتب البريد استعدادا لوضع الطبقة الاولى الاسفلتية لتطوير ذلك المحور المروري الحيوي .


وتم البدء في أعمال رصف شارع الكوثر الرابط بين شارعي المريوطية فيصل واللبيني فيصل بقطاع منشأه البكاري بحي الهرم وتستكمل محافظة الجيزة أعمال تطوير لعددا من المحاور المرورية الأخرى لتقديم خدمات أفضل لمواطنيها .

 

كما قامت محافظة الجيزة، من خلال حي العجوزة وأجهزة المرافق بالدفع بفرق لإصلاح كسور ببعض مواسير مياه الشرب والصرف الصحي، في ظل الأجواء الحارة وزيادة الضغوطات للمياه .

 

وذلك في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ، بسرعة التعامل مع أي أعطال بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي وإصلاح أي كسور لعدم تأثر الخدمة المقدمة للمواطنين .


وفي هذا الإطار ، قام حي العجوزة بمتابعة من اللواء ياسر سامي رئيس الحي، باصلاح كسر مواسير المياه وإعادة الشئ لأصله فى شارع يمين المحور ناصية شارع الحرمين ، بأرض اللواء وشارع الابيض اسفل الدائرى  و️١٧ شارع عبد العزيز جاويش ناصية شارع الحسنى.


ويتم إصلاح كسر مواسير الصرف الصحى فى ️٢١٨ شارع السودان و٥٧ شارع شاهين و️١١ شارع سوريا وشارع معهد القلب من شارع عمر طوسون وشارع المشتل من يمين المحور بأرض اللواء .


كما قامت مدينة الحوامدية بمتابعة من مجدي محب رئيس المدينة بإصلاح أعطال مياه الشرب في شارع الجمهورية وشارع جسر المنوات أمام التدبيش وشارع متفرع من الرياح خلف العطور بالإضافة الي إصلاح الصرف الصحي في شارع الساحة وشارع المخبز الآلى والمعهد الدينى  .

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اعمال رصف اخبار المحافظات اخبار الجيزة رصف شارع

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