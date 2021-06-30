282 مليار جنيه شاملة زيادة 13%.. صرف معاشات يوليو لـ10.5 مليون مواطن غدا

أعلن اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية لـ التأمين الإجتماعي أنه بداية من غدا الخميس الموافق الأول من يوليو يتم البدء في صرف المعاشات والإستحقاقات التأمينية المستحقة للعام المالي الحالي بتكلفة إجمالية تقدر بـ 282 مليار جنيه عن العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٣ شاملة قيمة الزيادة بنسبة ١٣٪ البالغ تكلفتها السنوية ٣١ مليار جنيه

و تابع رئيس الهيئة أنه ولاول مرة يضع القانون نصاً لضمان زيادة سنوية عادلة لاصحاب المعاشات حيث تضمن ربط الزيادة السنوية بمعدلات نسب التضخم السنوي والتي قاربت من الـ5% في هذا العام و لكن جاء قرار السيد رئيس الجمهورية بأن تكون نسبة الزياده 13% بزيادة قدرها 8% عن نسب التضخم و هذا يعطي مؤشر واضح علي مرعاة الدولة المصرية اجتماعيا لاصحاب المعاشات و المستحقين عنهم و تعطي زيادة حقيقية بقيم الدخول لاصحاب المعاشات والمستحقين .

و في ذات السياق اشار عوض ان الزيادات السنوية بحديها الادني و البالغ 117 جنيه و الاقصي البالغ 1053 جنيه تستحق لجميع أصحاب المعاشات والمستحقين للمعاش من الورثة قبل نهاية شهر يوليو و البالغ عددهم ما يقارب من 10.5 مليون مواطن .

تجدر الإشارة الي ان قيم المعاشات المنصرفة قد شهدت طفرات عديده على مدار السنوات الماضية حيث كانت قيمة المعاشات المنصرفة في عام 2013/2014 اجمالى مبلغ 86.5 حتي بلغت مبلغ 282 مليار جنيه في العام الحالي كذلك شهد الادنى لقيمة المعاش تطور ملموسا منذعام 2014 ففي عام 2014 و2015 كان الحد الأدنى للمعاش 450 جنيها ليصبح 500 جنيه فى عامى 2016 و2017 ثم زاد ليبلغ 750 جنيها في عام 2018 حتى وصل الي 900 جنيه منذو عام 2019.